Саломе Зурабишвили: от французского дипломата до грузинского президента

Бывшей сотруднице французского МИДа удалось заставить признать себя в стране происхождения ее семьи, несмотря на обвинения в "предательстве", пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

Для того чтобы получить 59,6% голосов, по предварительным подсчетам, бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили вынуждена была долгие годы добиваться высшего поста - пусть он и носит лишь почетный характер - в стране, откуда ее бабушка и дедушка бежали около ста лет назад. Во время своей последней прямой линии ей, позиционировавшей себя в качестве "независимого" кандидата, пришлось также заручиться поддержкой мощной боевой электоральной машины "Грузинской мечты" - правящей партии крестного отца грузинской политики олигарха Бидзины Иванишвили, предоставленной ей на службу, вплоть до того, что оппозиция стала выступать против фальсификаций, говорится в статье.

"Мои предки жили в этом квартале", - сказала она на предвыборном митинге в Тбилиси, за несколько дней до первого тура. Поскольку эту неловкость - кандидат в президенты впервые раскрыла для себя Грузию в 1986 году и отказалась от своего французского паспорта всего за несколько месяцев до голосования - кандидат Зурабишвили превратила в электоральный аргумент: нечто вроде гарантии ее честности и уверенности в том, что 66-летняя бывшая сотрудница дипломатической службы знает, как наилучшим образом осуществить сближение с Евросоюзом, к которому стремится Грузия, комментирует Виткин.

Нападки на нее начались сразу после запуска ее избирательной кампании, в августе, когда кандидат в президенты заявила, что "это Грузия" в августе 2008 года развязала войну с Россией и что Михаил Саакашвили поддался на российские провокации. Это считается святотатством в стране, где критики бывшего президента больше всего вменяли ей в вину то, что она неосмотрительно не упомянула о первичной ответственности Москвы. Ее слегка устаревший и неуверенный грузинский язык тоже не прибавил ей очков, и Саломе Зурабишвили стала мишенью для части пользователей социальных сетей, которые изображали ее "предательницей" или высокомерным политиком, оторванным от народа, описывает журналист.

Кандидат Зурабишвили пояснила Le Monde, что она отметила для себя ошибки Саакашвили и склонна к "отказу от вербальной конфронтации с Россией" в пользу "прагматического" подхода, при котором целью по-прежнему является сближение с ЕС и НАТО. Ее противники все же вытащили на свет ее предыдущие заявления, где она выражала скептическое отношение к этим двум организациям.

"Делать из нее предательницу - это глупо, - замечает Гига Бокерия, один из бывших организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили, - но такой образ мыслей типичен для определенных французских кругов, для которых Россия является объективным союзником, в любом случае более близким, чем США".

Через несколько месяцев после "революции роз", приведшей к власти прозападного реформатора Михаила Саакашвили, он решил назначить ее своим министром иностранных дел, говорится в статье.

Ее сотрудничество с Саакашвили прекратилось через полтора года, когда она была уволена из правительства - Зурабишвили утверждает, что сама "как раз собиралась уходить" - по причине конфликтов с молодым президентом и другими членами правительственной команды. Ее гордость за этот период: ей удалось завершить переговоры с Москвой о выводе российских баз из Грузии, указывает Виткин.

От неудавшегося сотрудничества дипломата Зурабишвили и Михаила Саакашвили осталась лишь горькая злоба, говорится в статье. "Почти все, что она говорит, считывается с учетом ее ненависти к Саакашвили", - утверждает политический аналитик Торнике Шарашенидзе.

Свой первый официальный визит вновь избранный президент - которая говорит, что ее вдохновителями стали "Де Голль за его стратегическое видение государства" и "Вайра Вике-Фрейберга за свой жизненный путь" [бывший президент Латвии, которая большую часть своей жизни прожила в изгнании] - совершит в Брюссель, уверила она Le Monde.