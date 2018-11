29 ноября 2018 г. Питер Бейкер | The New York Times Военно-морское столкновение поднимает ставки в преддверии встречи Трампа с Путиным "Однажды президент Трамп выразил надежду на то, что российский президент Владимир Путин будет его "новым лучшим другом". Но с такими друзьями президенту Трампу и враги не нужны", - пишет обозреватель газеты The New York Times Питер Бейкер. "Вооруженный захват Россией трех украинских судов за несколько дней до запланированной встречи двух лидеров в кулуарах заседания "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе угрожает в корне изменить планы Трампа по развитию плодотворных отношений с Путиным и может углубить возобновившуюся напряженность между бывшими соперниками по холодной войне", - говорится в публикации. "Если президент Трамп будет, как и всегда, склоняться в сторону президента Путина, это станет очевидными сигналом, что, что бы ни происходило в Азовском море, мы можем двигаться дальше, - считает Анджела И. Стент, бывший офицер национальной разведки, работавшая на российском направлении при президенте Джордже У. Буше, и автор готовящейся к выходу книги "Мир Путина". - Чего хотят россияне - так это повторного подтверждения того, что, сколько бы США ни жаловались, они не собираются ничего предпринимать". Газета пишет, что "несмотря на вал критики со стороны представителей обеих партий по поводу того, как Трамп провел встречу в Хельсинки, он снова жаждет увидеться с Путиным, хотя и никогда не прояснял, зачем". Теперь же его стремление к дружеской встрече осложняется противостоянием России и Украины в Азовском море. "Некоторые дипломаты и аналитики отмечают, что пока неясно, было ли столкновение намеренным или две стороны оказались случайно вовлечены в конфронтацию. Но, в любом случае, как представляется, Путин, вероятно, использует ее для тестирования границ открытой дружелюбности Трампа, которая часто идет вразрез с остальной администрацией, - пишет The New York Times. - Хотя сам Трамп придерживается теплых слов, его администрация ввела санкции, выслала дипломатов, отправила оружие на Украину и пригрозила свернуть договор РСМД в связи с нарушениями России". "Парламентарии повысили градус дискуссий, заявив, что подход Трампа стал сигналом того, что Путин может делать все что захочет и ему ничего за это не будет, - говорится в статье. - Без более значимого сдерживания, предупредили они, Россия может фактически заявить о контроле Азовского моря, так же как она аннексировала Крым в 2014 году. Группа сенаторов, включающая представителей обеих партий, представила резолюцию, в которой призвала Трампа выразить жесткую оппозицию российской агрессии". "Другие же считают, что встреча все равно может быть полезной, отмечая, что президенты встречались с лидерами вражеских стран во времена напряженности хотя бы для того, чтобы в ходе переговоров настаивать на действиях для рассеивания напряженности. Вопрос в том, чего хочет Трамп". "Можно заявить, что ты обязан поддерживать диалог, - указывает Стент, которая ныне является директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований в Джорджтаунском университете. - Но мы не видим ничего, что можно было бы назвать плодами этих встреч". Источник: The New York Times