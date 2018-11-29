Ученые официально заявили о своей позиции и резко осудили действия Хэ Цзянькуя

"Организаторы завершающегося саммита по генетике в Гонконге выступили с официальной позицией относительно утверждений Хэ Цзянькуя", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Утверждения китайского исследователя о том, что в ходе его экспериментов на свет якобы появились два ребенка с измененным геномом, организаторы саммита назвали "неожиданными и вызывающими глубокое беспокойство", передает журналистка Штефани Кусма.

"Кроме того, в своем заявлении организаторы требуют независимой проверки утверждений Хэ и обследования обоих детей. Действия исследователя они осуждают полностью, а именно во всех областях, начиная от вопросов этики и заканчивая наукой. Это "было безответственно и не соответствовало международным нормам", - передает издание заявление ученых. Они указали на "неадекватные медицинские показания, плохо оформленный протокол исследования, невыполнение этических стандартов (...) и отсутствие прозрачности в разработке, тестировании и проведении клинических процедур", говорится в статье.

"Также они подчеркивают разницу между генотерапией соматических клеток - быстрое развитие которой они определенно приветствуют - и генотерапией эмбрионов, попытку которой якобы предпринял Хэ. (...) Все последствия данного вмешательства - в том числе и нежелательные - передаются потомкам. В настоящий момент, по словам ученых, о рисках подобного вмешательства известно слишком мало, чтобы начинать клинические эксперименты", - передает NZZ.