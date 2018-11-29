Количество диагнозов ВИЧ достигло максимального значения

"Эпидемия ВИЧ в Восточной Европе продолжает распространяться. Только в 2017 году диагноз ВИЧ получили более 130 тыс. человек. Это самое большое количество диагнозов ВИЧ, когда-либо поставленных в регионе", - сообщает Der Spiegel.

"Как следует из актуального доклада ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Западной Европе количество заражений, наоборот, падает", - передает журналистка Ирен Беррес.

Всего в Западной и Восточной Европе в 2017 году диагноз ВИЧ был поставлен почти 160 тыс. человек.

"Положительным является лишь то, что рост количества заражений в 2017 году оказался не таким сильным, как в предыдущем году. В период с 2007 по 2016 год число поставленных в Восточной Европе диагнозов ВИЧ выросло на 95%; с 2008 по 2017 год рост составил только 68%", - говорится в статье.

"Главная проблема заключается в том, что многие инфицированные поздно узнают об инфекции, - поясняет Беррес. - У каждого второго в момент выявления болезнь находилась в прогрессирующей стадии. Так возрастает риск того, что инфицированные люди передали вирус другим. Кроме того, поздняя постановка диагноза усложняет лечение".

"Уже летом UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД) предупреждала, что сокращение финансирования ставит под угрозу борьбу с ВИЧ-эпидемией по всему миру. Тревожный рост числа новых заражений в некоторых регионах вкупе с ростом молодого населения может привести к "кризису исторического масштаба", - предостерегал американский эксперт по ВИЧ Марк Дайбал в преддверии международной конференции по ВИЧ, состоявшейся в Амстердаме в июле", - передает издание.

С начала эпидемии ВИЧ в 1980-х годах инфекцией заразились в мире более 77 млн человек. Согласно представленному на сайте Der Spiegel графику, в России количество инфицированных ВИЧ в 1997 году составляло 6918 человек, в 2017 году - 1 087 339 человек.