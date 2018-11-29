Никогда не слышал о Холокосте

Как показывают результаты опроса, 40% немцев в возрасте от 18 до 34 лет слышали о Холокосте либо мельком, либо вообще ничего. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, дальнейшие исследования указывают на то, что факт преследования евреев во время Второй мировой войны постепенно вытесняется из коллективного сознания.

Опрос с участием тысяч молодых европейцев был проведен институтом исследования рынка ComRes по заказу американской телекомпании CNN.

"40% опрошенных немцев указали на то, что слышали об уничтожении евреев в нацистской Германии во время Второй мировой войны "мельком" или "ничего не слышали". Среди европейцев в целом подобным образом ответили 33% респондентов", - говорится в статье.

Опрошенные по-разному выразили свое отношение к Израилю. "54% считают, что Израиль имеет право на существование в статусе еврейского государства. Треть полагает, что критика в адрес Израиля связана с антисемитизмом. Правда, еще одна треть считает, что Израиль использует Холокост, чтобы оправдать свои действия", - пишет автор, указывая на то, что "старые предрассудки опять в ходу" и четверть опрошенных придерживаются мнения, что евреи имеют слишком большое влияние в мире финансов и бизнеса.

По мнению уполномоченного по вопросам антисемитизма при правительстве ФРГ Феликса Кляйна, результаты опроса "ужасают". Ему вторят представители Института памяти Холокоста и мужества "Яд Вашем", а также Международного комитета Освенцима (IAK). Вице-президент IAK Кристоф Хойбнер призывает серьезно отнестись к результатам столь репрезентативного опроса.

Уже давно ведутся дискуссии о том, что антисемитские взгляды в Германии набирают популярность. В ходе исследования, проведенного Свободным университетом Берлина, специалисты выяснили, что в интернете все чаще попадаются антиеврейские высказывания.

Опрос, проведенный с участием 500 евреев, проживающих в Германии, показал, что 78% из них ощущают рост антисемитской агрессии. 29% признались в том, что сами становились объектом насмешек или оскорблений. "Некоторые исследователи приходят к выводу, что антиеврейские предрассудки особенно распространены среди проживающих в ФРГ мусульман", - говорится в заключение статьи.