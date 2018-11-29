Борьба за власть

Война служит поводом для затягивания внутриполитических реформ на Украине. Президентские выборы из-за введенного военного положения не переносятся на другую дату, однако нынешняя ситуация может навредить и без того шаткой украинской демократии, пишет Флориан Хассель на страницах Sueddeutsche Zeitung.

"Президент Украины Петр Порошенко и его приближенные затеяли циничную и опасную игру в Азовском море. Для них речь идет о борьбе за власть в Киеве. Никто не спорит, российская оккупация Крыма и агрессивные действия Москвы против украинских кораблей - насмешка над законом. Однако многое говорит в пользу того, что инцидент был спровоцирован именно украинской стороной - для того, чтобы непопулярный в народе президент Порошенко смог ввести военное положение. Для него это надежный путь добиться переизбрания 31 марта 2019 года", - отмечает журналист.

"Коррупция на Украине достигла того уровня, который установился в стране до Евромайдана - она укоренилась в армии, спецслужбах, правительстве и аппарате президента. Будучи президентом, Порошенко защищен от уголовного преследования. Но стоит ему потерять власть, им могут заняться Национальное антикоррупционное бюро Украины и особый следственный отдел Генпрокуратуры Украины", - говорится в статье.

"Порошенко будет использовать военное положение для затягивания антикоррупционных реформ, в которых страна остро нуждается, а также для того, чтобы объединить вокруг себя украинцев заявлениями о нападении со стороны России", - продолжает Хассель.

"Военная карта становится последней и в игре с западными партнерами, в глазах которых Порошенко дискредитирован из-за нежелания проводить необходимые реформы", - пишет журналист.

Автор публикации не связывает особых надежд и с оппонентами Порошенко на президентских выборах. Экс-министр обороны Анатолий Гриценко выступает за "просвещенный авторитарный режим". А лидирующая согласно опросам Юлия Тимошенко, несмотря на пламенную антироссийскую риторику, считается все-таки пророссийским кандидатом - от нее реформ также ждать не приходится, резюмирует журналист.