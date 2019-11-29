Как путинская Россия поборола алкоголизм

"(...) Что касается России и ее отношения к алкоголю, то некоторые стереотипы по-прежнему очень живучи. Иными словами, чтение вышедшего в октябре обстоятельного доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по этому вопросу вызывает удивление. Организация доходит до того, что представляет прогресс Москвы в борьбе с алкоголизмом как "историю успеха", способную "давать уроки" другим странам", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Наиболее распространенный показатель - потребление спиртного на душу населения России - с 2003 по 2016 год снизился на 43%, в частности, благодаря еще более заметному снижению потребления крепкого алкоголя (-67%, главным образом в пользу пива и вина). В результате в 2017 году каждый россиянин старше 15 лет потреблял в среднем 11,1 литра чистого алкоголя, то есть меньше, чем французы (11,7), но все же это больше среднего показателя по Европе, составляющего 9, 8 литров", - говорится в статье.

"По мнению авторов доклада, столь значительное сокращение потребления алкоголя даже способствовало увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая достигла исторического максимума в 2018 году - 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин. Хотя этот гендерный разрыв остается одним из самых больших в мире, он все же резко сократился: в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет, а для женщин 71 год", - передает издание.

"(...) Мы ожидали таких результатов, поскольку наши данные показывают ту же тенденцию", - отмечает Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения, отвечающий за это досье. "Помимо потребления алкоголя, количество учтенных алкоголиков также сократилось, достигнув 1 305 тыс. алкоголиков в 2018 году по сравнению с 2 466 тыс. в конце 1990-х годов. И хотя такие результаты измерения могут быть неточными - учитываются в качестве алкоголиков только те люди, которые добровольно обратились за медицинскими услугами или были задержаны под воздействием алкоголя, - общая тенденция прослеживается четко", - говорится в публикации.

"Мы не говорим о победе, но таков результат политики, которая проводилась с начала 2000-х годов и ускорилась после с 2009 года", - указывает Салагай. Фактически путинская Россия вплотную занялась проблемой алкоголизма, подчеркивая неизбежность снижения потребления алкоголя после катастрофических 1990-х годов", - пишет автор статьи.

"Эта политика в основном состояла из целого ряда ограничений. Впервые была введена минимальная розничная цена, которая сегодня составляет 250 рублей (3,5 евро) за 50 мл водки; большинство алкогольных напитков были сняты с продажи ночью (с 23 часов); увеличилось количество общественных мест, где запрещено потребление алкоголя; реклама алкогольных напитков была устранена, а запрет на их продажу несовершеннолетним строго соблюдался, сегодня обсуждается запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года. Кроме того, в 2011 году пиво было признано алкогольным напитком, поэтому эти ограничения распространяются и на него", - поясняет Виткин.

"У нас всегда происходит чередование попустительства и более радикальной политики, - отмечает Евгений Брюн, самый известный нарколог в стране. - Но демографический вопрос начала 2000-х годов явился предупреждающим сигналом: именно он подтолкнул политику к последовательным действиям. В то же время, предлагаемое алкоголикам лечение также улучшилось, из-за чего уменьшилось количество рецидивов. Все показатели хорошие - не только смертности или продаж, но и отравлений, психические расстройств, связанных с алкоголем".

"По мнению этого специалиста, все же существует неопределенность в отношении доли алкоголя, производимого незаконно, в том числе знаменитого "самогона", изготовляемого вручную в деревнях, потребление которого может составлять около трети общего потребления. ВОЗ напоминает, что Москва успешно восстановила контроль над нелегальным рынком, однако с начала 2000-х годов, при сокращении такого производства почти вдвое, о сохранении подобной практики регулярно напоминают отдельные случаи отравления. Так, в 2017 году в Иркутской области 70 человек погибли после отравления спиртосодержащей жидкостью, представлявшей собой концентрат для принятия ванн", - говорится в статье.

(...) Снижение алкоголизма, наблюдаемое за последние пятнадцать лет, является глубоким изменением, почти культурной революцией. Лучше всех это проиллюстрировал Владимир Путин, занявший президентский пост в 2000 году, вслед за Борисом Ельциным, известным своим слабым здоровьем и с трудом скрываемым пристрастием к алкоголю. Трезвость нового президента и явное внимание, которое он уделял своему телу, стали важными элементами его популярности". - указывает Виткин.

"К тому же Путин, особенно начиная с 2012 года, стал проявлять себя поборником консервативной революции, которая отказывается включать потребление алкоголя и связанного с ним фольклора в превозносимые властью "традиционные ценности". Поэтому возникающие одно за другим прокремлевские молодежные движения, а также различные крайне правые группы, в последние годы постоянно проводят на улицах антиалкогольные рейды", - комментирует журналист.

"Однако трансформация представляется еще более глубокой. Она связана с изменением образа жизни россиян после распада СССР и депрессивных 1990-х годов. "Это беспощадный капитализм выпил всю нашу водку и не подавился", - резюмировал в начале октября обозреватель информационного агентства РИА Новости Сергей Мардан:

"Главной составляющей советского пьянства была железная уверенность в завтрашнем дне. Где теперь та уверенность? Уверенным по-прежнему можно быть только в похмелье, а вот во всем остальном, что касается работы и заработка, однозначной уверенности нет. (...) Очень трудно найти такого работодателя, который на свой вопрос: "Почему тебя три дня не было на работе?" мог бы спокойно выслушать честный ответ: "Я забухал. Извините".

"(...) По мнению доктора Евгения Брюна, произошедшие изменения, безусловно, гораздо более заметны в больших городах, где сотрудники больше не выпивают в полдень, а посещают спортивные залы... Но эта тенденция проявляется и в деревнях, где такое зрелище, как пьяненькие мужики, идущие нетвердой походкой по улице средь бела дня, тоже стало редкостью. "Теперь они создают ощущение какой-то фальшивой театральной декорации", - констатирует обозреватель Сергей Мардан, который все же успокаивается: "Если где и бухают русские до полного изумления, так это в турецких олинклюзивах. Там можно выключить все системы контроля и попытаться снять накопившийся стресс традиционным дедовским методом: смешивая джин, пиво и ром".