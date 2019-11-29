Между Европой и Россией уже ничего не будет как прежде

"(...) Эммануэль Макрон, призвавший "переосмыслить стратегические отношения" между Евросоюзом и Россией, нашел очень мало поддержки, в том числе в таких странах, как Италия, чьи сменяющие друг друга лидеры на протяжении двадцати лет всегда сохраняли теплые отношения с Владимиром Путиным. Попытка сближения, о которой говорил глава французского государства 7 ноября в интервью изданию The Economist, вызвала в лучшем случае недопонимание и скептицизм, а в худшем - лавину недружелюбных откликов даже внутри европейской семьи", - пишет журналистка Le MondeИзабель Мандро.

"Не мог удержаться и Дональд Туск, бывший глава польского правительства и уходящий председатель Европейского совета. "Когда я слышу слова Макрона о том, что "мы должны переосмыслить стратегические отношения с Россией" (...), я могу только выразить надежду, что это не произойдет ценой наших общих мечтаний о суверенитете Европы", - заявил он 13 ноября на конференции в Колледже Европы.

"Нет ни одного мирового лидера с более противоречивым отношением к России, чем Эммануэль Макрон, - критически высказались в сентябре аналитики британского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси и МатьеБулег. - Он делает выговор России за подавление митингов в Москве и просит Кремль "соблюдать фундаментальные демократические принципы". В то же время он заявляет, что "Россия и Европа должны быть едины".

"(...) Никто в ЕС не оспаривает необходимость "разговаривать с Россией" во имя прагматизма, однако французская инициатива оказывается составной частью растущего контекста недоверия", - говорится в статье. - (...) Точка зрения российской стороны столь же конструктивна. В очень интересном исследовании под названием "Последние из обиженных: первые дипломаты после Владимира Путина", опубликованном в ноябре, аналитический центр Европейский совет по международным отношениям (EFCR) отправился на встречу с молодыми или будущими дипломатами, которые окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), альма-матер российского министерства иностранных дел. На основе их сообщений на условиях анонимности в докладе раскрывается реальный разрыв в отношениях России с Западом, включая Европу", - указывает Мандро.

"Молодые дипломаты, которым предложили нарисовать модель мирового порядка и указать в нем место России, не обозначили какой-либо особой связи с Западом", - отмечает автор доклада Кадри Лиик. "Наоборот, - продолжает она, - рисунки представляли собой раздробленный мир с различными игроками, в котором Россия либо стоит особняком, либо среди незападных держав".

"В отличие от своих старших коллег, когорта молодых дипломатов делает четкое различие между Соединенными Штатами, которые считаются непримиримыми противниками, и Европой. Но более бережное отношение к Европе сохраняется не столько благодаря приверженности ее ценностям, сколько из чисто прагматических соображений", - передает журналистка.

"(...) Ни путинцы, ни либералы" - таковы молодые российские дипломаты, которые признаются в своем неодобрении позиции министерства иностранных дел, утратившего свою сущность из-за действий в угоду Кремлю или армии, однако проявляют реальную разочарованность, в противоположность порыву, характерному для 1990-х годов, - говорится в статье. - Заключение исследования однозначно: "Такие чувства развивались во время правления Путина, однако их причиной является не один Путин, и вполне вероятно, что они его переживут. Запад не должен надеяться на то, что после его ухода вернется оптимизм 1990-х".

"По данному пункту эксперты сходятся во мнении - ничто уже не будет прежним: в области внешней политики путинизм переживет Путина", - указывает автор статьи.

"2014 год представляет собой точку невозврата, - считает директор Центра России и СНГ Французского института международных отношений (IFRI) Татьяна Кастуева-Жан. - Европейская модель разлетелась в клочья, нет света в конце туннеля. Воспользовавшись для достижения своих целей темами мигрантов и однополых браков, российская власть прекрасно разыграла свою карту с тем, чтобы сказать: "Настоящая Европа - это мы".