У Кипра проблема с новыми гражданами

"Из-за своей программы, с помощью которой состоятельные инвесторы могут получить гражданство, Кипр оказался под давлением", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Российский олигарх, против которого введены американские санкции, племянница бесцеремонного главы правительства Камбоджи и главный подозреваемый в скандале вокруг малазийского государственного фонда 1MDB - блестящая компания, чьи имена стали на Кипре общеизвестными. Три недели назад правительство в Никосии объявило о лишении гражданства, полученного в рамках программы "золотых паспортов", в девяти случаях. Включая членов семей попавших под это решение лиц процедура коснется 26 человек. Местная газета Politis впервые опубликовала их имена в среду", - передает журналист Фолькер Пабст.

"Малазийский финансист Лоу Таек Джо и российский бизнесмен Олег Дерипаска являются, вероятно, наиболее известными фигурами в списке. Последний привлек внимание, среди прочего, своей связью с попытками Кремля оказать влияние во время американских президентских выборов", - говорится в статье. В списке лиц, которых планируют лишить гражданства, также присутствуют еще два россиянина.

"Скандал начался с сообщения новостного агентства Reuters, рассказавшего в октябре, как обогатились родственники автократа Камбоджи Хун Сена и получили кипрский паспорт ЕС. Немногим позже местные СМИ узнали, что и беглый финансист Лоу Джо является гражданином Кипра. Министр финансов Харрис Георгиадес признал, что в прошлом при проверке кандидатов были допущены ошибки. Но в целом отказа от программы не планируется. Для экономики островного государства она имеет весьма большое значение", - говорится в статье.

"Входным билетом" является инвестирование в страну двух миллионов евро, из них как минимум 500 тыс. евро должны быть вложены в недвижимость. В общей сложности с 2013 года гражданство Кипра и, соответственно, паспорт ЕС получили таким образом 4 тыс. человек. По данным правительства, в страну было инвестировано около 6 млрд евро".

"Евросоюз все более критически относится к подобным программам из-за опасности злоупотребления ими и сопутствующих им рисков безопасности", - отмечает издание.

"Для Никосии этот скандал является риском для репутации", - говорит Хуберт Фаустманн из представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Никосии.

"Известно, что в бизнесе с иностранными инвесторами активно участвуют юридические компании из окружения президента Анастасиадиса. "Он очень прибыльный, - поясняет Фаустманн. - Наряду с юристами пользу прежде всего извлекает и отрасль недвижимости". Также православная церковь, крупнейший частный землевладелец на острове, извлекает большую выгоду".

"Но со стороны населения также слышна критика, не в последнюю очередь потому, что неиспользуемая недвижимость инвесторов усиливает и без того высокий рост цен на жилье".

"По словам эксперта в данной отрасли Толги Хабали, в последнее время наблюдается спад спроса на кипрскую программу. В последние месяцы крепкие экономические связи Кипра с Россией попали под давление из-за американских санкций, что влияет и на привлекательность острова для традиционно значимой российской диаспоры. Олег Дерипаска пока еще является гражданином Кипра. Процесс лишения гражданства еще не закончен, и есть возможность подать апелляционную жалобу", - пишет Neue Zürcher Zeitung.