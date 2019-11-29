Пища, слишком богатая сахаром, трансформирует мозг

Употребление сладких продуктов оказывает воздействие на память и поведение, утверждает Эми Райхельт, нейробиолог и исследовательница Школы медицины и стоматологии Западного университета имени Шулиха (Канада), на страницах Slate.fr.

"(...) Мои исследования в области нейробиологии посвящены проблеме того, как современное питание, вызывающее ожирение, влияет на мозг. Я хочу понять, как пища меняет наше поведение и могут ли изменения в мозге смягчаться другими аспектами образа жизни", - указывает автор статьи. - (...) Поскольку сладкие продукты являются отличным источником энергии, эволюция сделала их для нас особенно привлекательными. Пища с неприятным вкусом, горькая или кислая, может быть ядовитой, испорченной или недостаточно зрелой и, следовательно, вызвать болезнь".

"(...) Когда мы едим сладкие продукты, активируется система вознаграждения мозга, называемая мезолимбической дофаминэргической системой. Дофамин - это химическое вещество, выделяемое нейронами, которое сигнализирует о положительном событии. Когда запускается система вознаграждения, она усиливает поведение, которое с большей вероятностью способно повторяться, - поясняет исследовательница. - (...) Мозг постоянно реконструирует свои связи посредством процесса, называемого нейропластичностью. Эта реконфигурация может происходить в системе вознаграждения. Повторная активация пути вознаграждения с помощью лекарств или большого количества сладкой пищи заставляет мозг приспосабливаться к частой стимуляции, что приводит к некой форме толерантности. Для сладкой пищи это означает, что мы должны есть больше, чтобы получить то же чувство удовлетворения - типичная черта зависимости".

"(...) Тормозная система мозга состоит из ингибирующих нейронов. Они высвобождают гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Исследования на крысах показали, что употребление в пищу продуктов, богатых сахаром, может изменить ингибирующие нейроны. Крысам, накормленным сахаром, становится труднее контролировать свое поведение и принимать решения", - отмечает нейробиолог. - Таким образом, наша пища может влиять на нашу способность противостоять искушениям, поэтому так трудно изменить свой рацион питания. В недавнем исследовании людей попросили оценить их желание есть высококалорийные закуски, когда они голодны, по сравнению с желанием, которое они испытывали сразу после еды. Люди, которые регулярно едят пищу с высоким содержанием жиров и сахара, ответили, что им хочется больше закусок, даже если они не голодны. Это говорит о том, что регулярное потребление продуктов с высоким содержанием сахара может усилить тягу к еде - создавая порочный круг, который заставляет нас есть больше".

"Еще одна область мозга, пораженная пищей с высоким содержанием сахара, это гиппокамп, отвечающий за память. Исследования показали, что крысы, которые едят пищу с высоким содержанием сахара, реже запоминают, видели ли они те или иные предметы в определенных местах", - говорится в публикации.

"(...) Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 5% от нашего ежедневного потребления калорий, что составляет около 25 граммов (шесть чайных ложек)", - сообщается в статье.

"(...) Важно отметить, что способности мозга к нейропластичности позволяют ему до некоторой степени восстанавливаться после снижения потребления сахара, и улучшить этот процесс могут физические упражнения. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (которые содержатся в рыбьем жире, орехах и семенах), также являются нейропротекторами и могут стимулировать химические вещества мозга, необходимые для образования новых нейронов", - заключает Райхельт.