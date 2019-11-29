Apple поддается давлению Москвы

"Тот, кто посмотрит в России на цифровую карту, зачастую увидит мир таким, каким его представляет Кремль. Этому последовала теперь и компания Apple со своими картами и приложением о погоде: аннексированный Крым там теперь относится к России, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - (...) Граница на карте пролегает между Крымом и Украиной. По крайней мере, для пользователей, открывающих карту в России".

"Ни Евросоюз, ни США - родина концерна Apple - не признают полуостров российской территорией. Тем не менее, Москва осуществляет там контроль. А так как Кремль все сильнее контролирует и российский интернет, ему вновь и вновь подчиняются даже международные компании", - отмечает автор статьи Зильке Бигалке.

"Позвольте мне объяснить вашими терминами, Apple, - написал на английском в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. - Представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, в то же время кого-то совершенно не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей". Реакции от Apple пока не последовало", - говорится в публикации.

"Это не первая компания, которая поддается предписаниям Москвы. Хотя Google в своих картах и не относит территорию Крыма ни к одной стране, если открыть Google Maps в России, можно увидеть, что линия между полуостровом и Украиной проведена как граница", - указывает издание.

Компания, в свою очередь, заявила: "В тех странах, где у нас есть локализованные версии карт, мы следуем местным законам по отображению границ и использованию тех или иных названий".

При этом, отмечает Бигалке, "российские законы с 2011 года все больше ограничивают свободу в интернете. (...) Принимаемые законы приводят к тому, что в России ведется уголовное преследование не только в отношении журналистов и блогеров, публикующих неугодные мнения. Также и тот, кто пересылает запрещенные фотографии и тексты, совершает преступное деяние. Роскомнадзор, ведомство, ответственное за цензуру, с 2012 года ведет черный список запрещенных сайтов, в который, по данным правозащитной организации "Роскомсвобода", внесено уже 290 тыс. записей".

"Закон о суверенном российском интернете, действующий с начала ноября, призван дать цензурному ведомству больше возможностей по контролю и блокировке материалов", - говорится в статье.

"Под давлением давно оказались и международные компании, такие как Google, Facebook и Twitter. Так, онлайн-платформам разрешено хранить личные данные российских пользователей только на российских серверах. Иностранные сервисы отказываются это делать, поэтому уже был заблокирован сайт Linkedin. Facebook и Twitter пока не подверглись блокировке".

"К тому же ФСБ хочет иметь доступ к зашифрованным данным в электронных письмах и мессенджерах, - пишет издание, напоминая о попытке заблокировать мессенджер Telegram. - (...) Google пришлось заплатить несколько штрафов, так как компания отказывалась удалять запрещенные сайты и видео на Youtube из результатов поиска. Сегодня Google блокирует отдельные сайты. Теперь российским правилам подчинилась и компания Apple с ее картой мира", - констатирует Tages-Anzeiger.