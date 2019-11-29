Один день протеста приносит 15 евро

"В украинской столице Киеве на протяжении двух недель перед зданием Национального банка 2 тыс. людей протестуют против коррупции - многие из них делают это за деньги. Благородным спонсором, вероятно, является олигарх Коломойский", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Гильотина и голова мертвой свиньи на сцене должны подчеркнуть серьезность антикоррупционного движения, - повествует журналист Бернхард Клазен. - На плакатах они требуют отставки главы украинского Национального банка Якова Смолия".

Максим, один из протестующих, говорит, что при закрытии одного маленького банка потерял все свои вклады. В этой беде, по его мнению, виноваты коррумпированный Национальный банк и МВФ. Однако Максим со своей антикапиталистической риторикой кажется здесь скорее исключением. "Воодушевления и тем более ярости на лицах других участников не увидеть. Многие из них сильно устали после двух недель на улице. По данным украинских СМИ, большая часть протестующих работает на предприятиях, которые контролируются олигархом Игорем Коломойским, одним из богатейших людей Украины. Коломойский давно поддерживает отличные отношения с Владимиром Зеленским, являющимся президентом Украины с мая 2019 года", - говорится в статье.

"По данным правления Национального банка, Коломойский должен государству 5,5 млрд долларов. (...) В 2016 году Украина национализировала крупнейший банк страны "Приватбанк". С тех пор его тогдашний владелец Игорь Коломойский борется за возвращение банка", - поясняет издание.

"Каждый день она больше часа едет на демонстрацию от станции метро "Минская", говорит пенсионерка Елена. (...) Она неоднократно принимала участие в митингах в Киеве - за деньги. Она уже участвовала в протестах в поддержку бывшей главы правительства Юлии Тимошенко, экс-президента Петра Порошенко, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а также оппозиционного блока, говорит женщина. Но так много, как в этот раз, она не получала еще никогда: 15 евро в день. На всех других демонстрациях давали обычно по 5 евро", - передает Клазен.

"(...) Как правило, мы только на месте узнаем, на какую тему мы должны протестовать в этот раз", - говорит собеседница издания. "Тот, кого привезли из Запорожья и Никополя, получает, по ее словам, целых 30 евро в день, а также бесплатный ночлег с завтраком в хостеле".

"Поэтому пенсионерка Елена и в последующие дни будет стоять перед зданием Национального банка и требовать окончания коррупции и ареста главы банка. Она, - отмечает Die Tageszeitung в заключение, - говорит это тогда, когда уверена, что никто из остальных протестующих не слушает разговор".