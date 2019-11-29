Эти критерии повышают твои шансы на свидании

"Вопросом о том, что привлекает мужчину в женщине, а женщину в мужчине, люди задаются давно. Очевидно, большую роль все еще играют классические признаки статуса - по крайней мере, об этом свидетельствует один из новых опросов", - сообщает немецкое издание Die Welt.

В онлайн-опросе, проведенном институтом изучения общественного мнения YouGov и немецким статистическим порталом Statista, приняли участи 2034 человека старше 18 лет. Исследование показало, что наилучшими шансами на свиданиях обладают те, у кого есть собственный дом. "54% мужчин и 45% женщин указали, что собственный дом повышает шансы потенциального партнера. Ни один другой признак не получил такой высокой оценки", - передает издание.

"Следующие места заняли другие символы солидного среднего класса: автомобиль (41% и 40%) и собака (31% и 34%). В то же время от одной пятой до одной шестой респондентов указали, что собака уменьшает шансы", - отмечается в статье.

"Интересно сравнение отношения мужчин и женщин к желанию иметь детей. Вопреки стереотипу, женщины (36%) чаще мужчин (27%) считают непривлекательным, когда партнер хочет в будущем иметь детей".

"Главными недостатками, согласно опросу, стали три признака: татуировки, наличие ребенка и пирсинг".

"На первый взгляд, такие результаты рисуют весьма консервативную картину. Собственный дом вместо татуировок, автомобиль и собака вместо пирсинга. Однако стоит учесть, что (...) 41% опрошенных было как минимум 55 лет, 20% опрошенных было от 45 до 54 лет, "средняя" группа людей в возрасте от 35 до 44 лет составила 15%, миллениалы в возрасте от 25 до 34 лет - 15%, а наиболее молодые участники в возрасте от 18 до 24 лет - 9% от общего числа респондентов".

"Среди двух наиболее молодых возрастных групп наличие детей оценивалось как особенно непривлекательный фактор (58% и 52%), в то время как две старшие группы отнеслись к этому несколько спокойнее (36% и 35 %)".

"В случае с татуировками ситуация была ожидаемо обратной. Люди старше 55 лет считают татуировки существенным недостатком и почти никто из них не считает татуировки плюсом (3%). При этом респонденты старше 25% лет более расслаблены в этом вопросе (32% и 13%)".

"Конечно, данные признаки являются лишь малой частью всех факторов, имеющих значение при выборе партнера. Например, в опросе не принимались во внимание черты характеры людей, поведение и параметры фигуры".

Тем не менее, результаты опроса нельзя назвать неинтересными, ведь они показали, что и сегодня на свидании, очевидно, сработает трюк: после приветствия случайно положить на стол ключи от дома и автомобиля - как будто это нечто само собой разумеющееся, пишет Die Welt.