Должна ли была Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?

Имеет ли канцлер Германии моральное право демонстрировать символическое единство с главами государств, которых международное сообщество критикует в связи с применением жесткой силы, произволом в системе правосудия и участием в международных конфликтах? Этот вопрос, по мнению постоянного автора Bild Юлиана Рёпке, задают себе многие, взглянув на фото с саммита по Сирии, проходившего в Стамбуле.

"Изначально было понятно: на этом саммите вряд ли можно было осуществить надежды на мир сирийцев, которые страдают от действий диктатора Асада и его союзника Владимира Путина", - отмечает автор.

"Саммит (при участии Меркель, Путина, Макрона и Эрдогана) действительно не привел ни к каким ощутимым результатам - в итоговой декларации нет ничего кроме заверений, благодарности и призывов", - говорится далее.

Волну критики вызвало совместное фото глав четырех государств, на котором они стоят, держась за руки, при этом Меркель расположилась между Путиным и Эрдоганом. "Канцлер не только разворачивает перед диктатором красную дорожку, но и держит его кровавую руку", - заявила вице-председатель городского парламента Гамбурга от партии левых Канзу Оздемир.

"Меркель держит за руки военного преступника Путина и диктатора Асада, при этом не торопится определить роль Асада в Сирии и указать на то, что Россия должна платить за ее восстановление", - написал в своем Twitter Дирк Кунце, руководитель бейрутского бюро Фонда имени Фридриха Науманна.

По мнению Михаэля Тойрера, заместителя фракции СвДП в Бундестаге, "Меркель потеряла как внутриполитический, так и внешнеполитический компас".

Тем не менее, есть те, кто встал на сторону Меркель и Макрона. "Я не слышал, чтобы Меркель или Макрон хвалили Эрдогана и Путина", - заявил один из основателей польского аналитического фонда Адам Трачик.