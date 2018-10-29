Саммит по Сирии: большие ожидания, маленький результат

Итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле ограничились похлопываниями по плечу и призывами сохранять намеченный курс, хотя эта встреча могла бы стать революцией, считает журналист Handelsblatt Озан Демиркан.

"Война в Сирии длится уже дольше Второй мировой войны, - подчеркивает автор публикации. - Десятки тысяч людей подвергались пыткам и погибали, пока несколько стран продолжали поставлять в страну оружие. (...) Три года назад Россия вступила в союз с правителем Асадом и расчищает ему путь бомбардировками. До последнего времени ежедневно погибало все еще много людей, но, несмотря на это, никто активно не преграждает путь россиянам".

"Цели в сущности должны быть ясны, - рассуждает Демиркан. - Сирии необходима новая конституция. Экстремисты, не каждый из которых, наверное, уже был "экстремистом" до войны, нуждаются либо в судебном разбирательстве, в перевоспитании либо в (частичной) амнистии. Сирии, возможно, необходимы оккупационные зоны, в установлении которых участие Европы в настоящий момент представить очень тяжело".

"Прежде всего заинтересованные государства должны решить, кто будет возглавлять страну. Просто свержения Асада недостаточно. Сирией руководит не один человек, а клан людей, внедрившихся в высшие позиции бюрократии. Эта гидра грозит разрастаться каждый раз, когда ей будут отпиливать голову", - уверен журналист.

Не последним по важности является и вопрос беженцев, продолжает Демиркан. "Сирийское правительство теперь всерьез угрожает лишить собственности владельцев земельных участков, если они лично не явятся в органы власти. Тем временем в Европе возвращения на родину ждут три миллиона сирийцев, столько же и в Турции", - говорится в статье.

"Хотя о некоторых из этих целей и шла речь, судя по всему, никаких решений принято не было и ничего не было осуществлено. Нет, этот саммит не был успехом. (...) Тот, кто надеется на конец войны, радовался слишком рано", - констатирует Демиркан.