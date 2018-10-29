Россия и США могут взаимовыгодно "перезагрузить" свои отношения. Вот как это сделать

"Для президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина общее место - предостерегать, что отношения между двумя ведущими ядерными державами планеты столкнулись с кризисом - самым серьезным после самого мрачного периода холодной войны", - пишет в своей статье в Independent Александр Лебедев. Издание напоминает: "Семья Александра Лебедева является совладельцами Independent и Evening Standard".

Автор отмечает, что Трамп и Путин размышляют о необходимости улучшить американо-российские отношения, но ситуация не улучшается.

Между тем угроза глобальному превосходству США исходит вовсе не от России, считает автор, поясняя: "главный соперник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (и, следовательно, во всем мире) - разумеется, Китай". Формирование симбиоза между Китаем и Россией должно тревожить американских аналитиков, полагает Лебедев.

"Несомненно, в историческом и культурном отношении Россия принадлежит к европейской семье народов. Однако ее уникальность обусловлена тем парадоксальным фактом, что это единственная европейская страна, чьи континентальные берега омываются Тихим океаном. Это, в свою очередь, создает цивилизационные основы для глобального партнерства с США", - говорится в статье.

"Увы, значительная часть элит в Вашингтоне и Москве сегодня зациклена на темах взаимной неприязни, особенно когда эта неприязнь играет роль во внутриполитических играх. Однако, каким бы фантастическим он ни казался, прочный альянс России и Америки не только возможен, но также необходим и неизбежен, поскольку он отвечает ключевым, основополагающим геополитическим интересам обеих стран", - пишет Лебедев.

"Главный элемент, обостряющий российско-американские отношения, находится в Восточной Европе", - пишет автор.

"Самой болезненной для Москвы была намеренная экспансия влияния США на западных оконечностях бывшего СССР, которая в итоге, в недавние годы, привела к украинской трагедии", - пишет автор.

По словам автора, в декларации о государственном суверенитете Украины сказано, что она намерена стать перманентно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках. "Этот принцип был одобрен на двух референдумах, и ссылка на него содержится в существующей конституции Украины. Он объясняет, почему в 1991 году Кремль смирился с тем фактом, что Украина получила независимость в границах, искусственно прочерченных Сталиным и Хрущевым", - говорится в статье.

Однако курс США отражала доктрина Збигнева Бжезинского, который уверял, что миссия Америки в Восточной Европе - это противостояние России, пишет автор.

"Каким бы иррациональным оно ни было, упорное желание некоторых лиц в Вашингтоне (и среди европейских союзников Америки) стравить Украину с Россией и перетянуть Украину на орбиту американского влияния в итоге повлекло за собой кровавые события 2014 года в Киеве: свержение президента Януковича, аннексию Крыма и войну на востоке страны, отнявшую жизнь у десятков тысяч человек", - говорится в статье.

"Сейчас киевский режим находится под влиянием США. В будущем году на Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Если Белый дом сделает шаг назад, он может помочь добиться того, чтобы победители этих выборов, кто бы они ни были, затем имели возможность подтвердить нейтралитет страны, прекратить стремление к антироссийским настроениям и гарантировать права русскоязычного населения на юго-востоке Украины. Россия взамен должна была бы гарантировать реинтеграцию неспокойных регионов Донбасса в качестве автономных элементов в составе Украины, за которой станут наблюдать миротворцы ООН", - пишет автор, полагая, что урегулирование в Донбассе проложит путь к отмене санкций Запада в отношении России.

"Есть также, конечно, крымский вопрос; это отдельная тема, с которой не нужно иметь дело при этом урегулировании других проблем. Россия не стремится к какому-либо особому признанию своего суверенитета над полуостровом, а США, в свою очередь, могут заявить, что не признают его связь с Россией", - пишет автор. Он замечает, что непризнание США прибалтийских республик частью СССР не мешало американским торговым судам заходить в Ригу и Клайпеду.

"Пакет мер по урегулированию в вопросе Украины распутает текущие разногласия и разрядит атмосферу конфронтации между РФ и НАТО. После этого сможет начаться процесс демилитаризации на всех фронтах и восстановления того доверительного партнерства, которое предполагалось "Основополагающим актом Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности" от 1997 года", - говорится в статье.

"Умиротворение в Европе, в свою очередь, подготовит почву для широкого сотрудничества Москвы и Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое станет одним из ключевых факторов сдерживания попыток Китая добиться гегемонии", - заключает автор.