Интервью Натальи Водяновой: "Модели не могут получить работу, если не сообщают компаниям, сколько у них фолловеров"

Русская супермодель Наталья Водянова, одна из самых узнаваемых фэшн-моделей в мире, говорит, что появление социальных медиа радикально преобразило индустрию моды, пишет журналистка Independent Майя Оппенгейм.

По мнению Водяновой, в социальных медиа упор делается в гораздо большей мере на личности, чем на красоте. Но на подиуме, "увы, мы видим "идеал" в лице чрезвычайно тощих девушек, в которых есть какой-то нерв, у них есть определенный облик, но личность - далеко не главное", сказала Водянова в интервью.

Говоря о переменах, вызванных появлением соцсетей, Водянова сообщила: "Я знаю, что многие бренды спрашивают моделей, сколько у них фолловеров: это решает, получат ли они работу".

"Это дико странно, потому что очень красивые девушки, что бы это ни значило, останутся за бортом, а работу получит какая-нибудь очень харизматичная и веселая девушка, яркая личность. Некоторым это кажется несправедливым, но я думаю, что это интересно", - заметила Водянова.

"Водянова пришла работать в Фонд ООН в области народонаселения, чтобы руководить глобальным симпозиумом по преодолению табу, которые связаны с женским здоровьем в разных странах мира", - пишет издание, сообщая, что симпозиум состоится на этой неделе в Турции.

"Проблемы женщин со здоровьем слишком часто остаются неизвестными и незамеченными из-за незаслуженного позора и табу, которые чинили беды слишком многим женщинам при жизни многих поколений", - сказала Водянова.

"Она сообщила, что ей близка глобальная проблема малоимущих женщин, которые не могут позволить себе средства гигиены при менструациях. Водянова призналась, что подверглась яростному троллингу после того, как поделилась со своими 2 млн фолловеров в Instagram своим фото, на котором она держит прокладку", - говорится в статье.

"В основном это была суровая критика: "Как вы можете это делать? Вас читают подростки. Почему бы вам не запостить фото, где вы сидите на унитазе?" - рассказала Водянова.

По ее словам, вначале она не могла поверить своим глазам. "А потом я подумала, что на самом деле это круто. Это доказывает мой тезис, что такие разговоры очень важны. Я просто не сознавала, что этот позор и стигматизация существуют у меня на родине, в России".