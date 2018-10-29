"Формулу примирения" для Сирии выработать сложно

Итоги четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле ограничились похлопываниями по плечу и призывами сохранять намеченный курс, хотя эта встреча могла бы стать революцией, пишет западная пресса. Россия воспользовалась саммитом, чтобы укрепить свою новую роль посредника на Ближнем Востоке. Волну критики вызвало совместное фото глав четырех государств, на котором они держатся за руки, при этом Меркель расположилась между Путиным и Эрдоганом: "Канцлер не только разворачивает перед диктатором красную дорожку, но и держит его кровавую руку".

Россия воспользовалась саммитом в Стамбуле, чтобы укрепить свою новую роль посредника на Ближнем Востоке и привлечь европейское финансирование для восстановления Сирии, передает корреспондент The Wall Street Journal Сьюн Энгель Расмуссен.

Впервые Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган встретились для обсуждения Сирии. "В центре саммита были предпосылки для возобновления международного мирного процесса, и лидеры призвали создать специальный комитет, которому будет поручено разработать новую сирийскую конституцию", - сообщает журналист.

"Встреча увенчала предпринимавшиеся месяцами российские попытки представить ситуацию в Сирии как в определенной мере стабильную, после того как интервенция России в 2015 году помогла изменить ход войны в пользу президента Башара Асада", - отмечает автор статьи.

"Путин теперь, по всей видимости, выступает в поддержку политического урегулирования, а не длительной кровавой войны. Предпочтительное для Москвы решение - это международное соглашение, предполагающее признание Асада правителем страны и возвращение миллионов беженцев для оживления экономической активности. Но на данный момент это отдаленная перспектива. Западные страны пока отказываются взаимодействовать с режимом Асада, а Сирия, согласно Агентству ООН по делам беженцев, остается небезопасным местом для их возвращения", - комментирует журналист.

По словам главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, четверо глав государств признают, что конфликт в Сирии невозможно урегулировать военным путем, и они могут заложить основы для дальнейших переговоров.

"На саммите по сирийскому вопросу лидеры дали мало ответов на вопрос об "эндшпиле" войны" - сообщает в заголовке The Washington Post.

"В субботу лидеры России, Турции, Франции и Германии встретились в Стамбуле, чтобы попытаться положить конец долгой войне в Сирии", - пишет журналистка Луиза Лавлак.

Однако "саммит, по-видимому, дал мало конкретных результатов; это подтверждает, как сложно выработать "формулу примирения" на фоне соперничающих фракций, экстремистских группировок и нежелания Запада восстанавливать отношения с сирийским президентом Асадом", говорится в статье.

"Эксперты сравнили саммит с фотосессией на высшем уровне, которая в основном отражала влияние России на "эндшпиль" конфликта", - пишет издание.

Саммит "в основном отражает совершенно реальное влияние, которое Россия, ратующая за содействие восстановлению Сирии без политического переходного процесса, имеет на других сторонних акторов, которые вкладываются в стабильность Сирии", сказал Тобиас Шнайдер (Global Public Policy Institute, Берлин).

"Саммит по Сирии: большие ожидания, маленький результат" - так озаглавлен материал в Handelsblatt.

Итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле ограничились похлопываниями по плечу и призывами сохранять намеченный курс, хотя эта встреча могла бы стать революцией, считает журналист Озан Демиркан.

"Цели в сущности должны быть ясны, - рассуждает Демиркан. - Сирии необходима новая конституция. Экстремисты (...) нуждаются либо в судебном разбирательстве, в перевоспитании либо в (частичной) амнистии. Сирии, возможно, необходимы оккупационные зоны, в установлении которых участие Европы в настоящий момент представить очень тяжело".

"Прежде всего заинтересованные государства должны решить, кто будет возглавлять страну. Просто свержения Асада недостаточно. Сирией руководит не один человек, а клан людей, внедрившихся в высшие позиции бюрократии. Эта гидра грозит разрастаться каждый раз, когда ей будут отпиливать голову", - уверен журналист. Не последним по важности является и вопрос беженцев.

"Хотя о некоторых из этих целей и шла речь, судя по всему, никаких решений принято не было и ничего не было осуществлено. Нет, этот саммит не был успехом. (...) Тот, кто надеется на конец войны, радовался слишком рано", - констатирует Демиркан.

Имеет ли канцлер Германии моральное право демонстрировать символическое единство с главами государств, которых международное сообщество критикует в связи с применением жесткой силы, произволом в системе правосудия и участием в международных конфликтах? Этот вопрос, по мнению постоянного автора Bild Юлиана Рёпке, задают себе многие, взглянув на фото со стамбульского саммита по Сирии.

"Изначально было понятно: на этом саммите вряд ли можно было осуществить надежды на мир сирийцев, которые страдают от действий диктатора Асада и его союзника Владимира Путина", - отмечает автор.

"Саммит (при участии Меркель, Путина, Макрона и Эрдогана) действительно не привел ни к каким ощутимым результатам - в итоговой декларации нет ничего кроме заверений, благодарности и призывов", - говорится далее.

Волну критики вызвало совместное фото глав четырех государств, на котором они стоят, держась за руки, при этом Меркель расположилась между Путиным и Эрдоганом. "Канцлер не только разворачивает перед диктатором красную дорожку, но и держит его кровавую руку", - заявила вице-председатель городского парламента Гамбурга от партии левых Канзу Оздемир.

По мнению Михаэля Тойрера, заместителя фракции СвДП в Бундестаге, "Меркель потеряла как внутриполитический, так и внешнеполитический компас".

Тем не менее, есть те, кто встал на сторону Меркель и Макрона. "Я не слышал, чтобы Меркель или Макрон хвалили Эрдогана и Путина", - заявил один из основателей польского аналитического фонда Адам Трачик.

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