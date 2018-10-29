Как "императрица" хочет убрать со своей дороги двух принцесс фигурного катания

"Драма, психологическое давление, ненависть - в мире российского фигурного катания снова царит "война", - пишет журналистка Stern Эллен Ивитс. - Сразу три фигуристки борются за корону. Пока две из них ведут бесконечные споры, "старая императрица" идет в наступление".

Новость о возвращении Елизаветы Туктамышевой взорвала российское фигурное катание. После того, как карьера фигуристки пошатнулась, "в 21 год ее уже хотели списать в серые кардиналы. Но потом произошло неожиданное. Текущий сезон Туктамышева начала сразу с двух побед".

"Это стало громом среди ясного неба прежде всего для двух ее главных конкуренток: Евгении Медведевой и Алины Загитовой, - отмечает журналистка. - Обе россиянки принадлежат сегодня к числу самых ярких звезд фигурного катания".

"Но, несмотря на то, что обе фигуристки выступают за национальную сборную, за кулисами катка идет ожесточенная конкурентная борьба", - продолжает Ивитс. После громкого скандала в минувшем мае, когда Медведева сменила своего тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера, "обе фигуристки избегают любой встречи, не разговаривают друг с другом, а на соревнованиях демонстративно отворачиваются друг от друга". "Неудивительно, что в такой атмосфере обе небрежно работали на льду", - замечает журналистка.

Срыв одной из сторон был лишь вопросом времени. Первым стал тренер Даг Хау, близкий друг и коллега Брайана Орсера. "По его словам, Тутберидзе заявила своей бывшей ученице Медведевой, что ее карьера закончилась и что она больше ничего не добьется. То есть Тутберидзе фактически посоветовала Медведевой закончить карьеру - в мире фигурного катания это равнозначно открытому объявлению войны", - констатирует Ивитс.

"Действительно ли были сказаны такие слова или это шахматный ход против Тутберидзе со стороны Медведевой, остается неизвестным. Тем не менее, наблюдатели едины во мнении о том, что это только начало войны, в которой будут жертвы. Если Загитова не сможет взять верх над Медведевой, ее, наконец, можно будет заменить, ведь в арсенале у Тутберидзе есть и другие большие таланты", - говорится в статье.

"Как известно, когда двое ссорятся, радуется третий. В данном случае это уже списанная всеми со счетов Туктамышева. (...) Медведевой в последнее время пришлось выслушать много насмешек по поводу своей формы. К тому же, после ухода к канадскому тренеру и переезда в Канаду она впала в немилость у многих фанатов. Остается только догадываться, как это скажется на мотивации юной спортсменки. Туктамышева, кажется, наоборот, снова обрела уверенность на льду", - резюмирует Stern.