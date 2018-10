29 октября 2018 г. Тим Шипман | The Sunday Times Канцелярия британского премьера на Даунинг-стрит, 10 привлекает ИТ-фирмы к войне с организованной преступностью "На этой неделе британские министры начнут новые гонения на российских олигархов и криминальные банды вроде тех, которые выведены в сериале "Макмафия". Ранее министры признали, что проигрывают битву с боссами мафиозных кланов и иностранными преступниками", - пишет в The Sunday Times журналист Тим Шипман. "Стратегия борьбы с серьезной организованной преступностью, которая будет опубликована в четверг, содержит обещание устроить так, чтобы для криминальных авторитетов и мошенников не оставалось "никаких безопасных убежищ". Но в документах, которые также будут обнародованы на этой неделе, признается, что организованная преступность опаснее для общества, чем терроризм, и что правительству нужно пересмотреть свой подход. ИТ-фирмы из частного сектора, бухгалтеров и юристов привлекут к борьбе правительства со "сверхсовременным отмыванием денег"; так признается тот факт, что у государства не хватает ресурсов для охоты на криминальных авторитетов в одиночку", - говорится в статье. Также будут опубликованы цифры, согласно которым британские силовики в нынешнем году применили "ордеры о необъясненном богатстве" всего три раза и заморозили в целом 22 млн фунтов. "И это вопреки тому, что Национальное агентство по борьбе с преступностью обнаружило, что в Британии действуют 4600 преступных банд и ежегодно отмывается почти 40 млрд фунтов криминальных денег", - пишет издание. Газета пересказывает планы: совместную рабочую группу британского правительства, правоохранительных органов и 40 британских и зарубежных банков, которая собирает разведданные об отмывании денег, объединят с Национальным центром по борьбе с экономической преступностью (подразделением Агентства по борьбе с преступностью). Источник: The Sunday Times