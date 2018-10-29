Домохозяйки и студенты чемоданами привозят в Швейцарию сигареты

"Их зовут Елена, Борис или Павло, и они родом из Белоруссии, с Украины или из Литвы. В таможенном управлении Швейцарии в Берне копятся решения о наложении штрафов на контрабандистов, которых ловят с сигаретами в аэропортах Цюриха, Женевы и Базеля-Мюлуза", - сообщает журналист швейцарской газеты Tages-Anzeiger Мартин Штолль.

По данным швейцарской службы таможенного контроля, контрабандой сигарет занимаются организованные группировки. "За вознаграждение размером в 200-300 евро матери-одиночки, фермеры, безработные или студенты отправляются с контрабандным товаром в Швейцарию", - говорится в статье.

В прошлом году швейцарская таможня конфисковала 4852 блока сигарет, в этом году по данным на август конфисковано было уже 9633 блока.

"Причина частично кроется в огромной разнице в цене на сигареты в Европе: если в Швейцарии упаковка сигарет стоит 8,5 франков, а в Великобритании даже 12 франков, то на Украине ее можно купить за 1 франк", - поясняет Штолль.

"При этом контрабандой провозятся и местные марки сигарет, не известные в Швейцарии: например, Garni Blue из Армении, Prestige из Болгарии или Kiss из России", - отмечает журналист.

В Швейцарии продается только малая часть контрабандного товара. Иногда из аэропорта на такси его напрямую отправляют во Францию и Испанию.

Для сотрудников таможни борьба против такой контрабанды равнозначна сизифову труду. "На практике штрафы в размере нескольких тысяч франков никогда не уплачиваются, а заменить денежный штраф лишением свободы вряд ли возможно: будучи пойманными один раз, сигаретные курьеры едут в обход Швейцарии - но в Варшаве, Киеве или Санкт-Петербурге своего вылета ждут уже следующие", - пишет Штолль в заключение.