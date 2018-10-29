Что должно окупиться для Путина

Германия, Россия, Турция и Франция хотят положить конец войне в Сирии. Однако Москве хотелось бы, чтобы за мир платил Запад, считает постоянный автор Tagesspiegel Кристиан Бёме.

Суть посыла, который, по мнению журналиста, стоит за совместной фотографией с саммита в Стамбуле, в том, что его участники якобы хотят вернуть мир в растерзанную войной страну, чтобы миллионы беженцев могли вернуться на родину.

"На саммите шла речь о независимости Сирии, ее единстве и территориальной неприкосновенности. И о политическом процессе - потому что положить конец войне военными же средствами якобы не получится. Хорошо, если дело будет обстоять именно так", - замечает автор статьи.

"Реальность, однако, отрезвляет. Как будто стремясь свести к абсурду сделанные заявления, непосредственно после саммита на Босфоре вооруженные силы Турции атаковали позиции курдских отрядов "Сил народной самообороны" (YPG) на севере Сирии", - сообщается далее. Анкара хочет во что бы то ни стало уничтожить YPG, которую считает ответвлением террористической Рабочей партии Курдистана (PKK), и ей неважно, что об этом думает Вашингтон, поддерживающий YPG.

"Что касается Америки, то сверхдержава уже давно утратила влияние на Ближнем Востоке. (...) Тот, кто хочет чего-то добиться в кризисном регионе, должен налаживать связи с Россией. Москва заполнила вакуум, оставленный США", - говорится в статье. Неудивительно, что Америку на саммит в Стамбул вообще не позвали, добавляет Бёме.

То же самое касается и ООН. "Международная организация, которая в свое время должна будет позаботиться о том, чтобы в Сирии прошли свободные выборы и страна получила конституцию, играет как для Путина, так и для взятого им под опеку режима Асада роль "фигового листа", которым они прикроют свою программу, когда им будет это удобно".

Меркель и Макрон были приглашены в Стамбул потому, что "должны обеспечить финансирование". Для восстановления Сирии нужны миллиарды - платить должен Запад. "Европа же хочет избавиться от беженцев. Шеф Кремля при этом не готов делиться правом голоса. В Сирии голос есть только у него - у Владимира Путина", резюмирует автор.