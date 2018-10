29 октября 2018 г. Люси Бертон | The Telegraph Уильям Браудер: Грязные деньги оседают в Британии "Билл Браудер на удивление спокоен для бывшего менеджера хеджевого фонда, который из крупнейшего иностранного инвестора в России стал самым разыскиваемым Россией человеком", - пишет журналистка The Telegraph Люси Бертон. Финансист отказывается бояться, что, попади он в руки России, его могут "пытать и убить". Браудер говорит, что был обычным человеком, пока 17 ноября 2009 года не узнал, что его юриста Сергея Магнитского пытали и убили в московской тюрьме. "37-летнего отца двоих детей, которого Браудер называет самым смелым человеком из всех, кого он когда-либо встречал, арестовали, когда он раскрыл коррупционную сеть, в которую, как утверждается, были вовлечены высокопоставленные российские чиновники", - пишет автор статьи. Инвестиционная фирма Браудера Hermitage Capital Management в 2007 году наняла Магнитского для расследования налоговых хищений на 230 млн долларов. Браудер говорит, что не перестанет искать эти деньги. Никто не думал, что он девять лет будет выслеживать эти средства и наймет целую следственную команду. "Это не высшая математика, нужно просто соединить точки. Все эти люди верили в свою безнаказанность, что ж, вот последствия. И все из-за убийства молодого человека", - сказал Браудер. "Прятаться от Кремля и преследовать грязные деньги никогда не входило в его планы, - говорится в статье. - Внук Эрла Браудера, бывшего генерального секретаря Коммунистической партии США, он учился в Стэнфордском университете и некоторое время работал в Boston Consulting Group и Salomon Brothers, прежде чем переехать в Москву и основать инвестиционную компанию Hermitage Capital в 1996 году - в период так называемых "лихих девяностых" в России". "Первые годы в России были как золотая лихорадка. Можно было за недели заработать миллионы, потому что рынок набирал обороты", - говорит Браудер. Точные цифры он назвать отказывается. В 2007 году российские власти обыскали офисы Hermitage и возбудили уголовное дело против Браудера и его коллеги по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Браудер надеялся, что доказательство ложности обвинений покончит с судебным процессом. "Это не сработало. Вместо этого Магнитский был убит, а Браудер пополнил список врагов Владимира Путина. Он не раскрывает тактику, позволяющую ему оставаться в безопасности, и говорит лишь, что ему приходится регулярно переезжать с места на место и никогда не есть дважды в одном ресторане", - сообщает Бертон. Браудер считает, что так сильно действует на нервы Путину из-за "Закона Магнитского", принятого в 2012 году в США. Трампа призывают его задействовать для наказания виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии. "Происходит нечто очень интересное: дурные режимы и диктаторы веками творили ужасные вещи, тем не менее, они могли это делать и вести бизнес в глобальной финансовой системе, потому что большинство людей не знало о том, что они совершают эти страшные вещи. Сейчас мы живем в мире, где почти все записывается. Поэтому эти преступления не могут сойти с рук так, чтобы люди о них не узнали", - сказал Браудер. По его мнению, в ближайшие годы это сильно повлияет на мировой финансовый сектор, и некоторые финансовые институты разорятся, закрыв двери для определенных клиентов. Он надеется, что в Британии изменится "смехотворное" отношение к отмыванию денег, а остальная Европа перестанет "спать за рулем". "Великобритания на самом деле хуже Европы. Именно здесь оседает большая часть грязных денег, а правоприменение категорически неадекватно. Я не знаю причины, но знаю результат - охрана правопорядка здесь смехотворна в том, что касается отмывания денег", - считает Браудер. Он добавил: "Объем грязных денег, поступающих сюда, в сравнении с числом успешных судебных разбирательств дает ясный сигнал плохим парням по всему миру, что здесь, в Британии, твои преступления могут сойти тебе с рук. Исходя из того, что я знаю об этой стране, это крупный центр по отмыванию денег, что будет признано и закончится весьма черной меткой, если с этим ничего не сделать". Источник: The Telegraph