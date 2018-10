29 октября 2018 г. Джулия Ллеуеллин Смит | The Times Интервью Евгения Чичваркина и Татьяны Фокиной - русских, которые стоят за рестораном Hide в Мэйфейре "Евгений Чичваркин и Татьяна Фокина ведут в Мэйфейре образ жизни сверхбогачей и владеют там рестораном, который гармонирует с этой жизнью: там имеется свой лифт для автомобилей и Pétrus по 26 тыс. фунтов бутылка. Но они твердо намерены развеять стереотипы о богатых русских - взять хоть их отношение к Путину", - пишет The Times. Журналистка Джулия Ллеуеллин Смит, которая с ними побеседовала, называет Чичваркина "бывшим российским миллиардером, а теперь просто мультимиллионером", а Фокину - "его деловым партнером и гражданской женой". Во время интервью Чичваркин и Фокина "отвлеклись на вопрос о том, куда Чичваркин может поехать отдыхать: это проблема с тех пор, как британское правительство без объяснений заставляет его 18 месяцев дожидаться выдачи паспорта", говорится в статье. "Я никогда не был в Солсбери! - восклицает Чичваркин. - Но теперь поеду! Увижу знаменитый на весь мир собор!" "Он громко хохочет, но затем впадает в меланхолию, размышляя о том, какой позор навлекло на его родину неудачное отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совершенное ГРУ", - пишет журналистка. "Это... это... - он подбирает английское слово. - Это деградация! Знаете ли, если бы шпионы попытались украсть секрет Hyperloop или SpaceX - что ж, для этого шпионы и нужны. Но вместо этого они попытались убить и не убили этого старого сукина сына (Скрипаля. - Прим. авт.) В этой истории нет ни одного хорошего человека. Как на картине Брейгеля - ни одной положительной фигуры". "Высокий, плотный, с усами а-ля Дали, 44-летний Чичваркин слегка похож на дитя любви Жерара Депардье и ведущей детской телепередачи. В эпоху Ельцина, когда царили законы "Дикого Запада", он нажил, по некоторым оценкам, 1,6 млрд долларов на мобильных телефонах, сделавшись богатейшим россиянином в возрастной группе до 35 лет. Но лет десять назад стычка с приспешниками Путина вынудила его бежать из Москвы в Лондон", - говорится в статье. Шесть лет назад он открыл в Лондоне винную лавку Hedonism, а в апреле нынешнего года, вместе с Фокиной, - ресторан Hide. "В политическом отношении Чичваркин тоже вовсе не собирается на пенсию. Хотя многие россияне-изгнанники держатся тихо, опасаясь кары со стороны правительства и деловых конкурентов, Чичваркин, похоже, рассудил, что лучший способ предотвратить покушения на свою жизнь - бросаться всем в глаза", - говорится в статье. Перед президентскими выборами, которые состоялись в России в марте нынешнего года, Чичваркин протестовал против режима, стоя у российского посольства, поясняет издание. "В том же месяце были отравлены Скрипали, а в Лондоне убили экспата, его знакомого Николая Глушкова (топ-менеджера "Аэрофлота", который в 2017 году был заочно приговорен в России к 8 годам тюрьмы за мошенничество). С тех пор, говорит Чичваркин, он заметил странные сомнительные происшествия - например, исчезновение лэптопов его сотрудников, с помощью которых он жертвовал деньги через PayPal лидеру российской оппозиции Алексею Навальному (по оценкам Чичваркина, он пожертвовал около 100 тыс. фунтов). И все же он ничего не сделал для того, чтобы укрепить меры своей личной безопасности", - пишет издание. Чичваркин и Фокина "также твердо намерены доказать, что они вовсе не русские из сериала "Макмафия", которые ежедневно тратят в Harrods тысячи фунтов, не имея явного источника дохода, те, кого министерство внутренних дел Великобритании теперь намерено выдворить из страны", пишет издание. "Много лет назад я привез в страну весь свой капитал", - говорит Чичваркин. "Все активы записаны на мое имя. Я полностью открыт и прозрачен перед властями", - добавляет он. Издание пишет, что Чичваркин еще школьником начал продавать "губную помаду и винил", а к 22 годам накопил сумму, эквивалентную 3 тыс. фунтов, для запуска "Евросети", у которой вскоре появилось 5 тыс. торговых точек. "Но в 2008 году он обрел нежелательную известность после того, как публично пожаловался на то, что коррумпированные чиновники просили взятки. Один из его заместителей был арестован и обвинен в похищении и вымогательстве в отношении водителя грузовика, который, как считалось, украл партию телефонов стоимостью 1 млн долларов. Прокуратура письменно вызвала Чичваркина для опроса. Он отказался, категорично заявляя о своей невиновности. За три дня до Рождества Чичваркин ехал на своей машине на работу, когда заметил, что за ним следит полиция. Уверенный, что его собираются арестовать, он ускользнул от полицейских, встретился с коллегой и уговорил, чтобы тот отвез его прямо в аэропорт (при этом Чичваркин лежал пластом на заднем сиденье машины); там, поскольку после недавней поездки по делам у него уже была британская виза, он купил билет на ближайший рейс до Лондона", - говорится в статье. На следующее утро за ним последовали его тогдашняя жена Антонина и их двое детей. "Он никогда не возвращался - даже в 2010 году после того, как его 60-летняя мать умерла; как представляется, она упала и ударилась головой об пол на кухне. Чичваркин уверен, что ее убили, пытаясь выманить его на похороны, но он не попался на удочку", - пишет издание. "Чичваркин написал Терезе Мэй, которая в то время была министром внутренних дел, - попросил инвесторскую визу, чтобы остаться здесь взамен на инвестиции 10 млн фунтов, и о переходе на статус беженца на случай, если Россия попытается его экстрадировать (запрос, как и ожидалось, поступил, но позднее все обвинения против него были сняты)", - говорится в статье. Чичваркин говорит: "Это было для меня опасно. Из-за Путина пять человек (из "Евросети". - Прим. авт.) уже находятся в тюрьме с пытками, много угроз, и я прошу [чтобы мне разрешили] вложить 10 млн фунтов в экономику. Ответ гласил: "Вернитесь в Россию и попросите об этом". Однако четыре года назад Высокий суд предоставил Чичваркину статус беженца в Великобритании, отмечает газета. Издание отмечает: по мнению Чичваркина и Фокиной, неприязнь к богатым иностранцам, которая сейчас охватила британцев, выйдет им боком. "Возьмем случай владельца "Челси" и путинского приятеля Романа Абрамовича ("Я его уважаю, но он мне не друг; это было бы невозможно с политической точки зрения", - говорит Чичваркин), которому недавно отказали в продлении британской визы", - пишет газета. "Абрамович попросил визу, а не было ни "да", ни "нет" - глухо! Он все раскрыл, свои источники дохода, и он начал здесь свой бизнес до Путина (до того, как Путин стал президентом. - Прим. авт.)", - говорит Чичваркин. Теперь Абрамович приостановил планы по реконструкции "Стэмфорд-Бридж" - домашнего стадиона "Челси", напоминает издание. "Были бы тысячи новых рабочих мест, а после реконструкции количество билетов выросло бы на 50%, а каждый билет может облагаться НДС - это прямые убытки для министерства финансов. А тысяча человек из России, с Украины, из Казахстана смотрит на это и думает..." - заметил Чичваркин. "К вам здесь относятся негостеприимно", - договаривает за него Фокина. Источник: The Times