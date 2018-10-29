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30 октября 2018 г.
29 октября 2018 г.

Ник Холдсуорт | The Times

Грузинам придется вернуться к избирательным урнам, чтобы покончить с тупиком

На выборах президента в Грузии ожидается второй тур. Первые экзитполы показали, что фаворит гонки - дипломат французского происхождения Саломе Зурабишвили - не смогла одержать полную победу, передает корреспондент The Times Ник Холдсуорт.

"Эти выборы считаются крайне важными для будущего страны, стоящей на перепутье между дальнейшей ориентацией на Запад и возвращением под влияние России", - отмечает журналист.

Согласно двум опросам, бывший посол Франции шла вровень с Григолом Вашадзе из оппозиционного "Единого национального движения" с 40% голосов. Третий опрос, проведенный по заказу сторонников Зурабишвили - правящей партии "Грузинская мечта", показывал, что она пересекла победную черту с 52,3% голосов.

"Если будут объявлены перевыборы, следующее голосование пройдет через две недели. Будущего президента будет выбирать коллегия из 300 выборщиков", - информирует Холдсуорт.

Источник: The Times


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