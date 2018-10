29 октября 2018 г. Ник Холдсуорт | The Times Грузинам придется вернуться к избирательным урнам, чтобы покончить с тупиком На выборах президента в Грузии ожидается второй тур. Первые экзитполы показали, что фаворит гонки - дипломат французского происхождения Саломе Зурабишвили - не смогла одержать полную победу, передает корреспондент The Times Ник Холдсуорт. "Эти выборы считаются крайне важными для будущего страны, стоящей на перепутье между дальнейшей ориентацией на Запад и возвращением под влияние России", - отмечает журналист. Согласно двум опросам, бывший посол Франции шла вровень с Григолом Вашадзе из оппозиционного "Единого национального движения" с 40% голосов. Третий опрос, проведенный по заказу сторонников Зурабишвили - правящей партии "Грузинская мечта", показывал, что она пересекла победную черту с 52,3% голосов. "Если будут объявлены перевыборы, следующее голосование пройдет через две недели. Будущего президента будет выбирать коллегия из 300 выборщиков", - информирует Холдсуорт. Источник: The Times