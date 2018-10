29 октября 2018 г. Крейг Тимберг, Тони Ромм | The Washington Post Подозреваемый в рассылке бомб выражал прокремлевские взгляды на Facebook Цезарь Сайок, обвиненный в рассылке бомб известным демократам, на своей странице в Facebook несколько раз писал о "русских братьях" в 2015 году. "Что означают эти упоминания русских, неясно, как и то, каким образом Сайок стал разделять и распространять пропаганду, полную благожелательного отношения к действиям России в Сирии", - пишут журналисты The Washington Post Крейг Тимберг и Тони Ромм. Аналогичные темы обнаружились и в аккаунте hardrockintlent в Twitter, который, по всей видимости, принадлежит Сайоку. В июле 2016 года там появилась запись о том, что "приехали мои братья из России, родственники великого лидера Путтина навещают нас сегодня" в Hard Rock Cafe в Южной Флориде. "В Facebook в 2015 году как минимум пять раз (три в апреле, один в июне и один в октябре) были посты, в которых говорилось о "моих русских братьях", а на фото улыбающийся Сайок в костюме фигурировал, видимо, вместе с друзьями. В постах перечисляются конкретные места, никнеймы и местные сообщества, например, Брайтон-Бич в Бруклине, где живет много русских", - сообщают авторы статьи. "Эти упоминания русских соратников на Facebook повторяются, они бессвязные, и их трудно понять. До того как в пятницу Сайока задержали, он жил в пригородном районе Майами, где есть большое русское сообщество, а значит, упомянутые на Facebook русские могут быть просто друзьями этой национальности, - поясняют журналисты. - В других постах на Facebook Сайок говорит о своих "итальянских братьях". Авторы приводят пост от 21 октября 2015 года: "Моему Русскому Брату в Москве, Санни-Айлс-Бич Флорида, Брайтон-Бич Бруклин Нью-Йорк Брейн, Шашана Борус, Эрик Джуэлер, Макалофф СССР большая Красная Машина российская хоккейная команда лучшая в Мире Big John GM наше место ночью кухня 7 звезд Kitchen 305 люблю вас всех мой брат Force 4 life нет группы лучше Hard Rock Сэмми блюстители, мои русские, итальянцы, аборигены и все прочие, я может покинут 4 life". В апреле 2016 года в аккаунте появились ссылки на видео, прославляющие борьбу Сирии против ИГИЛ*. "Эти записи соответствуют сюжетам кремлевской пропаганды, создающей положительный образ России и сирийских правительственных сил в их борьбе с "террористами", тогда как американские официальные лица годами преподносили это как законное восстание против авторитарного правительства президента Башара Асада", - говорится в статье. Многие из ссылок на видео принадлежат англоязычной службе иранского государственного канала Al-Alam. В сентябре 2016 года, когда предвыборная схватка между Трампом и Клинтон близилась к завершению, на странице в Facebook появилась ссылка на материал "Би-би-си" о взрыве в районе Челси в Нью-Йорке с подписью: "Хилари Клинтон хуже всего в плане терроризма. Она и Обама сделали Америку слабой в том, что она открыта миру для террористических нападений. Мы не можем позволить допустить вред американцам, как это сделал ее Обама. На американской земле никогда не было столько терактов, как при администрации Обамы и Клинтон". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post