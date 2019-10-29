"Родиной" современного человека могла быть Ботсвана, предполагают ученые

"(...) По данным исследования, опубликованного в понедельник 28 октября в журнале Nature,в паззле эволюции человека появился новый элемент: только что установлено, что первая "родина" современного человека находится в северной части Ботсваны, где наш общий предок, вероятно, жил 200 тыс. лет назад , прежде чем мигрировать оттуда спустя 70 тыс. лет", - пишет Le Monde.

"(...) Мы давно знали, что современный человек появился в Африке около 200 тыс. лет назад. Но мы не знали, где именно находилась эта родина", - заявила ведущий автор Ванесса Хейс на пресс-конференции.

"Команда исследователей построила свою работу на основе генетической генеалогии, которая позволяет отслеживать миграционные модели. Ученые проанализировали 200 митохондриальных геномов, генетических маркеров генеалогии по материнской линии, взятых у народов, которые в настоящее время проживают в Намибии и Южной Африке - этот регион Африки долгое время считался одной из колыбелей современного человека", - говорится в статье.

"ДНК-тесты генеалогии по материнской линии в отдельных случаях выявили присутствие генома, названного "LO", носителями которого до сих пор являются эти народы", - сообщается в публикации.

"Наблюдая за этой линией, мы задавались вопросом, откуда пришли эти люди, где они жили? Поэтому мы изучили географическое распределение этой линии, объясняет Ванесса Хэйес. - Мы провели пространственный анализ, чтобы вернуться назад во времени, потому что каждый раз, когда происходит миграция, она записывается в нашей ДНК, которая изменяется. Это как датчик времени нашей истории".

"Сравнивая геномы, исследователи сумели выделить общего предка, который был древним койсаном, представителем народа охотников-собирателей, живущего до сих пор. Согласно исследованию, все мужчины, живущие в настоящее время в Африке и за ее пределами, имеют одного и того же предка", - отмечает газета.

"Я думаю, что мы все в какой-то момент были койсанами", - утверждает Ванесса Хэйес. Койсаны-это первое современное человеческое сообщество, прожившее в одном и том же регионе в течение 70 тыс. без движения. Откуда мы это знаем? Геном был тем же, без расхождений, примерно 200 - 130 тыс. лет до нашей эры.

"(...) Позднее климат стал меняться из-за "модификации орбиты Земли", поясняет Аксель Тиммерманн, соавтор исследования и океанограф. Озеро сместилось, территория стала постепенно высыхать, и люди начали мигрировать через "зеленые коридоры" к северо-востоку, а затем к юго-западу. Первые уходы проложили путь для будущей миграции современных людей из Африки", - передает автор публикации.

"Но некоторые жители остались и приспособились к условиям засухи. Их потомки так и остались охотниками-собирателями", - говорится далее.

"(...) Койсаны, которые живут здесь, никогда не покидали родину предков. Они знают, что всегда были здесь, и рассказывают об этом друг другу из поколения в поколение. Я должна была лишь доказать это с научной точки зрения остальному миру", - радостно говорит Ванесса Хэйес, которой потребовалось десять лет, чтобы раскрыть такую генетическую генеалогию. "Это как если посмотреть на большое дерево, у которого европейцы и азиаты - лишь крошечные ветви наверху", - заключает она.