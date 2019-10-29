"Urenco хочет утилизировать уран в России"

Компания Urenco возобновила экспорт в Россию обедненного урана с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. В интервью немецкому изданию Frankfurter Rundschau российский физик Андрей Ожаровский предупреждает об опасности такого груза.

По словам эксперта, в качестве ядерных отходов, как и в 2009 году, транспортируется гексафторид урана. "Раньше его перевозили на поездах в Амстердам, там погружали на корабли, переправляли через Балтийское море в Санкт-Петербург. Затем в поездах по 20-30 вагонов его отправляли на атомные объекты в Новоуральск рядом с Екатеринбургом, Северск под Томском, Зеленогорск в Красноярском крае и Ангарск в Иркутской области. На какой их четырех складов "Росатом" отправит его, мы пока не знаем. Уже тогда "Росатом" держал маршруты в тайне из-за угрозы совершения теракта - что показывает, насколько опасен груз", - подчеркнул Ожаровский.

"Росатом" может утверждать, что он планирует дальнейшее использование материала, чтобы формально оправдать свой экспорт ядерных отходов. Но в действительности на всех четырех объектах накапливается огромное количество гексафторида урана, в общей сложности около миллиона тонн", - указал собеседник издания.

"Я уверен, что Urenco хочет утилизировать этот материал в России. Обогащение гексафторида урана стоит огромного количества электроэнергии и денег. Захоронение отходов в Германии, например, в Горлебене, очень дорогое. Если "Росатом" забирает материал намного дешевле, Urenco экономит много денег", - отметил Ожаровский.

"Если гексафторид урана встречается с водой, даже в виде влаги в воздухе, возникает химическая реакция. При этом, среди прочего, образуется фтороводород, ядовитый газ, который может оказывать смертельное воздействие на человека даже на расстоянии 30 км", - указал физик.

Говоря о том, как долго контейнеры с ядерными отходами могут находиться под открытым небом, Ожаровский отметил: "Это зависит от качества стали, а также от того, насколько часто и основательно их проверяют. Наши обогатительные установки работают с конца 1940-х годов, многие контейнеры стоят уже, наверное, несколько десятков лет. Но "Росатом" не предоставляет информации об их возрасте и состоянии".

"Очень опасна и транспортировка ядерных отходов через крупные города и регионы с высокой плотностью населения, например, Мюнстер, Амстердам и Санкт-Петербург. А в Балтийском море в 1970-е годы уже произошел инцидент, когда британские контейнеры Urenco оказались за бортом. К счастью, они были пустыми", - рассказал собеседник издания.