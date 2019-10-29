Сколько нужно заплатить пользователям, чтобы они отказались от WhatsApp

"Многие интернет-сервисы, которые люди используют изо дня в день, бесплатны. Однако они вовсе не бесполезны: без них многие люди не могут представить свою жизнь, - пишет немецкое издание Die Welt. - Но какова стоимость данных служб, если выразить ее в евро и центах? Ответить на этот вопрос попытались экономисты Эрик Брайнджолфсон , Авинаш Коллиз и Феликс Эггерс, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Национальной академии наук США".

"Исследователи провели несколько экспериментов, в которых участникам предлагались деньги за отказ от использования интернет-служб на месяц или год. (...) Из сумм, необходимых для отказа, сложилась средняя стоимость этих сервисов".

"Эксперимент, проведенный в Европе, показал, что наибольшую сумму придется заплатить за то, чтобы люди отказались на месяц от WhatsApp, Facebook и картографических сервисов. Стоимость WhatsApp составила невероятные 536 евро, Facebook - 97 евро, а онлайн-карт - 59 евро", - передает издание.

"Другие интернет-службы были оценены весьма низко, например, стоимость Twitter вовсе оказалась нулевой. (...) Цена WhatsApp основывается в первую очередь на том, что эта служба является элементарной частью ежедневной жизни, необходимой для общения с семьей, друзьями и коллегами".

Эксперимент, проведенный в США, показал, какую сумму готовы заплатить люди за отказ от различных приложений на год. "Выяснилось, что лидируют поисковые машины, их стоимость составила 17530 долларов, за ними следуют службы электронной почты (8414 долларов) и картографических сервисов (3648 долларов). Интересно, что видео-сервисы, например, Netflix или YouTube, были оценены в 1173 доллара в год, что намного превышает их действительную стоимость. Пользователи не готовы бесплатно отказываться даже от возможности делать покупки в интернете - здесь была обозначена сумма в 842 доллара", - говорится в статье.

"Настоящая причина изучения исследователями этих данных заключается в принципиальной проблеме экономической науки, заключающейся в том, что она традиционно измеряет благосостояние стран по ВВП. Однако это крайне неудовлетворительный инструмент, так как он не учитывает многие факторы, от работы на дому до бесплатных интернет-служб- так как они бесплатны, они не учитываются в экономических расчетах. (...) Если бы подобные опросы проводились среди населения регулярно и подробно, считают ученые, результаты можно было бы учитывать и в расчете ВВП", - передает Die Welt.