29 октября 2020 г. Джейн Крофт и Хелен Уоррелл | Financial Times Великобритании грозит судебный иск из-за отказа провести расследование в отношении России "Правительству Великобритании грозит судебный иск из-за его отказа начать независимое расследование по поводу возможного вмешательства России в выборы в Соединенном Королевстве в соответствии с рекомендациями парламентского Комитета по разведке и безопасности", - передает Financial Times. "Шесть парламентариев и пэров подали в четверг иск о судебном пересмотре, утверждая, что бездействие правительства нарушает его юридические обязательства по Европейской конвенции о правах человека, которые гарантируют права граждан на свободные и справедливые выборы", - говорится в статье. "Парламентский Комитет по разведке и безопасности, который курирует британские разведывательные агентства, опубликовал в июле доклад, в котором говорилось, что Великобритания "явно является целью российских кампаний по дезинформации и операций политического влияния", и призвал расследовать вопрос о том, вмешивалась ли Москва в референдум по "Брекзиту" в 2016 году . В своем ответе на доклад комитета правительство исключило такое расследование, заявив, что оно "не обнаружило доказательств успешного вмешательства в европейский референдум" и что в результате новая оценка "не является необходимой", - напоминает газета. "Однако позиция правительства подверглась критике со стороны ряда парламентариев, а также Энтони Брентона, бывшего посла Великобритании в России. "Новый судебный иск, координируемый юридической фирмой Leigh Day и некоммерческой группой Citizens, теперь будет оказывать давление на правительство с тем, чтобы оно инициировало независимое или публичное расследование, - поясняет издание. - Судебный иск (...) требует улучшения действующего законодательства, чтобы предотвратить возможное вмешательство России в будущие выборы". "(...) В иске утверждается, что решение правительства не проводить публичное расследование в соответствии с Законом о расследованиях 2005 года является необоснованным и противоречит общественным интересам. (...) Члены Парламента добавили, что в ходе расследования будет возможность сделать вывод о степени любого вмешательства России в демократический процесс в Великобритании, начиная с референдума 2014 года о независимости Шотландии", - говорится в статье. (...) Источник: Financial Times