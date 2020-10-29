Теракт в Ницце: минута молчания в Национальном собрании, ошеломленный политический класс

"Франции пора освободиться от мирных правил, чтобы искоренить исламофашизм на нашей территории", - так отреагировал мэр Ниццы в четверг на нападение неизвестного с ножом, в результате которого трое человек погибли и несколько человек получили ранения", - пишет Le Figaro.

"(...) Информация о террористической атаке в четверг утром в церкви Нотр-Дам в Ницце (департамент Приморские Альпы) достигла зала заседаний Национального собрания, шокировав всех депутатов, собравшихся, чтобы изучить стратегию исполнительной власти по поводу повторного карантина", - говорится в статье.

"Мы только что узнали, что в Ницце произошел очень серьезный теракт", - сказал председатель Национального собрания Ришар Ферран. Затем он потребовал "минуты молчания в знак солидарности с жертвами и всеми их родственниками".

"(...) Премьер-министр Жан Кастекс "еще раз" призвал политический класс к "единству" и "сплоченности". "В тех непростых условиях, которые переживает наша страна".

"Мэр Ниццы Кристиан Эстрози (партия "Республиканцы", LR), находившийся неподалеку от места нападения, с волнением отреагировал на произошедшее. "Ницца, как и вся Франция, сегодня платит слишком непомерную дань исламофашизму", - заявил он через четыре года после теракта исламистов, совершенного на Английской набережной. "Франции пора освободиться от мирных правил, чтобы искоренить исламофашизм на нашей территории. Я ни в чем не буду идти на компромисс ". Мэр также отдал должное силам муниципальной полиции, которые участвовали в аресте нападавшего", - передает автор статьи.

"(...) Бывший глава государства Николя Саркози в тексте, опубликованном в социальных сетях, выразил свое "глубочайшее возмущение". "Чрезвычайная серьезность ситуации требует принятия решительных, немедленных и безвозвратных решений. Франция должна проявить непоколебимую решимость и большое хладнокровие, чтобы не попасть в ловушку, в которую нас хотят заманить враги демократии, - добавил он. - Сейчас не время для полемики или политики. Речь идет о всеобщей борьбе против варварства и за цивилизацию".

"(...) Депутат от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти (партия LR), находившийся в прямом контакте с полицией на месте (...), собирается отправиться туда в ближайшие несколько часов вместе с президентом республики Эммануэлем Макроном и министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном, - говорится в публикации. "Впервые после оккупации Франция больше не свободна! Наша страна находится в состоянии войны, мы воюем! Все наши мысли связаны с жертвами этого нового теракта, затронувшего самое сердце нашего города Ниццы", - написал депутат в Twitter.

"(...) Председатель парии "Национальное объединение" Марин Ле Пен задается вопросом: "Я не знаю, сколько терактов потребуется, чтобы правительство осознало то, что мы нуждаемся в военном законодательстве в ответ на войну, которая ведется против нас". В социальных сетях заявленный кандидат на участие в президентских выборах потребовала "от наших лидеров глобального ответа, направленного на искоренение исламизма на нашей земле".