Бензин, гарь, дым? Переболевших Covid преследуют "фантомные запахи"

"После потери обоняние некоторые бывшие больные Covid-19 теперь страдают от фантосмии. Другими словами, они ощущают запахи, чаще всего неприятные, которых на самом деле нет. Возникает явление "обонятельной галлюцинации", - пишет журналистка Le Figaro Офелия Остерман.

"Три недели назад у 39-летней Жанны был положительный тест на Covid-19 и ей не удалось избежать одного из самых странных и тревожных симптомов болезни: потери вкуса и запаха. С тех пор ее нос постепенно восстановил свои функции, но в этом процессе произошел некий сбой. "Шесть дней назад я внезапно почувствовала запах сигарет повсюду, - рассказывает она. Я вошла в комнату, чувствуя себя так, будто там было накурено, хотя никто там не курил; от моей одежды пахло сигаретами, от моего ребенка пахло сигаретами, и даже если на улице было ветрено, у меня в носу словно поднимался какой-то сигаретный дым".

"Жанна переживала то, что с научной точки зрения называется фантосмией или, более просто (и разумно) "фантомными запахами". Тех испарений, которые она вдыхала, не существовало, это своего рода обонятельная галлюцинация. Стоит ли винить в этом новый коронавирус? Не обязательно, так как подобное явление может возникать и при других нарушениях обоняния. Тем не менее, в текущем санитарном контексте некоторые люди, перенесшие Covid, действительно жалуются на обонятельную дисфункцию", - говорится в статье.

"Это отмечает Камилла Ферденци, исследователь Национального научно-исследовательского центра из Лионского центра нейробиологии в онлайн-опросе, разработанном командой Neuropop и озаглавленном "Качество жизни, а также потеря обоняния и вкуса во время санитарного кризиса Covid-19". "В настоящее время из 300 респондентов, перенесших Covid, около трети заявили, что чувствуют фантомные запахи, - сообщает исследователь. - И примерно один человек из двадцати ощущает возвращение запаха дыма, гари и сигарет".

"На практике фантасмия по-разному проявляется у разных людей. 25-летняя Леа уже больше недели чувствует запах "железа, крови" и говорит о "далеком" запахе, который она ощущает, когда делает глубокий вдох. (...) Запахи также можно ощущать постоянно, как происходило у Жанны, которая чувствовала, что проводит дни в курилке ночного клуба", - описывает журналистка

"(...) Среди свидетельств отмечаются запахи уксуса, пыли, хлора, отбеливателя...", - указывает Камилла Ферденци. В дополнение к запаху бензина "или, в любом случае, сильному запаху вредного реактива" с сентября 41-летняя Летиция также несколько раз ощущала смесь "мочи, чеснока и мокрой собаки", - пытается она дать определение.

"(...) У ученых нет возможности связать такой симптом с механизмами действия вируса, - пишет Le Figaro. - Камилла Ферденци предлагает две возможности. Первая заключается в том, что "во время болезни в полости носа - главном портале вируса - образуются соединения, которые имеют запах", - уточняет исследователь. Вторая, менее вероятная, по ее мнению, состоит в том, что некоторые из обонятельных рецепторов еще немного функционировали и возникало искажение в восприятии запахов".

"(...) В других особых случаях, таких как инсульт или химиотерапия, мы знаем, что клетки эпителия повреждаются, а затем обновляются. При этом некоторые люди могут воспринимать вещи по-другому", - комментирует Ролан Салес, бывший директор лаборатории нейробиологии обоняния Национального института агрономических исследований (INRA). При восстановлении обоняния возникает какой-то сбой. "Возможно, нейроны восстанавливаются, но не соединяются таким же образом на уровне обонятельной луковицы, - полагает исследователь. - Возможно во время аносмии в обонятельной коре головного мозга искажение сообщения каким-то образом забывается и интерпретируется по-другому, как только обоняние возвращается".

"(...) Не имея научного ответа, заболевшие люди проводят собственный эксперимент и анализируют его, - говорится в статье. - Так, Летиция исходит из простого принципа: неприятный запах, который она вдыхает, вызван другим, очень реальным запахом, но она неверно истолковывает его, "это как взломанный компьютер", - сравнивает она. Поэтому она старается сосредоточиться, наблюдать и искать. "Некоторое время назад моя дочь ела мандарин, и я почувствовала запах чеснока. Потом я выпила немного цитрусового чая, то же самое. Прихожу к выводу, что в моем доме запах цитрусовых полностью трансформируется и становится острым, "чесночным".

"Установление причинно-следственных связей имеет успокаивающий эффект, но остается вопрос: исчезнут ли в конце концов эти фантомные запахи? - задумывается журналистка. "Трудно предсказать, - отвечает Ролан Салес. - Мы знаем, что чаще всего все возвращается на круги своя, но будет ли это старая или новая нормальность? Мы не знаем". Поэтому некоторые предпочитают не ждать и наслаждаться возрождением своего обоняния. "Для меня запах имеет определяющее значение, и главное - это возможность снова его ощущать, - заключает Летиция. - Я предпочитаю иметь неприятные запахи в ноздрях, но зато есть с удовольствием".