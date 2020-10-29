Невыносимая легкость пижамных вечеринок в эпоху комендантского часа

"(...) Пижамная вечеринка - это вечеринка, на которую вы берете с собой зубную щетку и линзы", - рассказывает 28-летняя парижанка Полина. (...) После ослабления социальных связей в течение карантина восстанавливаются близость и задушевность", - пишет Slate.fr.

"Это способ утешить друг друга, что важно для психического здоровья", - подтверждает Полина.

"С начала карантина одно из самых больших опасений состояло в утрате социальных связей. Помимо экономического кризиса мы, в основном, думали о том, как остаться социальным видом, - говорит Фанни Париз, антрополог из Швейцарского института практического богословия Лозанны. - Сначала была сплошная цифровая связь, а затем, после снятия карантина и введения комендантского часа, люди стали приспосабливаться и внедрять новые стратегии".

"31-летний Тома живет в Ле Лила (департамент Сен-Сен-Дени), он принял приглашение переночевать у своего двоюродного брата. После утреннего семейного сеанса самоанализа он обобщает: "Я обнаружил, что утреннее спокойствие помогает намного глубже погрузиться в обсуждения, по сравнению вечерним буйством".

"(...) Мы знаем друг друга 11 лет, многие из нас стали мамами, и мы очень ценим возможность долгое время побыть вместе ", - подтверждает 34-летняя Орнелла из Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн), которая пригласила пятерых гостей с ночевкой - с раклетом и завтраком.

"(...) По этому случаю "подруга, которая находится в романтических отношениях, объявила своему парню, что она сегодня не ночует дома", - рассказывает 29-летняя Лорина, которая несколько часов варила суп и у нее "создалось впечатление, что она устраивает у себя гостевой дом" в Пантене (департамент Сен-Сен-Дени).

"Пижамную вечеринку для взрослых желательно проводить "с близкими друзьями, а не с кем попало. Это как семейные выходные", - уточняет Полина. К тому же, вы должны располагать необходимым временем, ресурсами и пространством. Такой новый формат общения, приспособленный к пандемии, меняет конфигурацию путешествий и времени, посвященного отдыху, - пишет Slate.fr. "Иначе с учетом комендантского часа, едва собравшись, мы уже думаем об уходе", - с сожалением говорит Тома.

"(...) По мнению Фанни Париз, объяснение может иметь психосоциологический характер: "Это регрессивные практики, которые связаны с тем же механизмом, что и еда во время карантина. Столкнувшись с перевернутой вверх дном повседневной жизнью, мы обращаемся к утешительным и ностальгическим вещам, которые позволяют нам заново пережить важные эпизоды нашей жизни. Поиск такого позитивного прошлого обеспечивает преемственность, сопротивление настоящему и дает смелость для того, чтобы противостоять кризису".

"Пижамная вечеринка, или slumber party на английском языке, позволявшая детям на ночь коллективно освободиться от родительского надзора, в Америке 1950-х годов стала обрядом перехода в средний класс. По мнению Паулы Фасс, профессора истории Калифорнийского университета в Беркли и автора книги "Конец американского детства", молодежная вечеринка с ночевкой постепенно утратила свою привлекательность перед лицом страха сексуального насилия. (...) Приглашение на вечеринку с ночевкой, способствующую романтическим свиданиям, сопряжено с риском, напоминает феминистский коллектив Nous Toutes: если вы не чувствуете себя в безопасности, вам разрешается покинуть помещение", - передает автор статьи Клементина Галло.

"А, может, эти любители домашних тапочек просто безответственные и безмозглые? И демонстрируют неблагодарность по отношению к своим товарищам в разгар второй волны эпидемии, когда правительство рекомендует ограничить собрания до шести человек одномоментно? - задумывается журналистка. - Если гости вечером быстро снимают маски, Полина старается создать "более приемлемую обстановку, чем в переполненном баре. Мы открываем окно и не целуемся". Такие небольшие договоренности между друзьями, по мнению Фанни Париз, являются "новой культурой риска. Каждый на бессознательном уровне рассуждает об опасности, каждый становится экспертом в том, что он или она считает полезным для себя и других".

"(...) Уловки и микро-сопротивление - это нормальные реакции на принуждение, считает Фанни Париз. "Стандарты приобретают содержание благодаря своим нарушениям... которые придают смысл структуре", - напоминает она. Во Франции существует культура обходить правила ради сохранения своих свобод. В этом смысле пижамная вечеринка является интерпретацией установленного порядка".

"Вот так люди разрываются между поддержанием социальных связей и пренебрежением к власти, при этом сталкиваясь с невидимой для многих угрозой - здесь теория заговора примешивается к относительно бунтующему контексту", - пишет автор статьи.

"Таким образом, нам удается сохранять максимальную свободу и возможность действовать в период комендантского часа", - заключает Фанни Париз.