Комиссия по Антарктике спорит о крупнейшей в мире природоохранной зоне

"Будучи дипломатом, часто приходится быть терпеливым. Порой свое предложение приходится высказывать снова и снова, чтобы оно когда-нибудь, возможно, было принято. Так обстоят дела и с разработанным немецким экспертом предложением, которое было представлено Евросоюзом Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) еще в 2016 году - и до сих пор не увенчалось успехом", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Комиссия была создана на основе международной Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, сегодня в нее входят 25 государств и ЕС. И, что важно, решения принимаются единогласно - или не принимаются вовсе", - отмечает издание.

"Во вторник в формате виртуального совещания началась очередная сессия комиссии, и правительство ФРГ намерено выступать за создание крупнейшей на сегодняшний день охраняемой морской зоны в богатом видами море Уэдделла. В очередной раз".

"Охраняемая морская зона в море Уэдделла поможет защитить эту нетронутую и экологически ценную территорию в том числе и в будущем от негативного влияния человека и сохранить ее виды растений и животных", - сказал представитель министерства охраны окружающей среды ФРГ. Недавно бундестаг единогласно одобрил планы по защите территории площадью 2,8 млн кв.км", - говорится в статье.

"Борьба вокруг этого проекта ведется много лет, блокируют его Китай и Россия, - указывает издание. - (...) При этом, по словам представителя министерства охраны окружающей среды ФРГ, играют роль геополитические и экономические интересы - прежде всего в том, что касается рыболовства и ископаемых. Обе страны выступают в настоящий момент и против всех других природоохранных зон в Антарктике".

"С нашей точки зрения, очень маловероятно, что Россия и Китай перестанут оказывать сопротивление в рамках заседания АНТКОМ", - говорит эксперт WWF по защите морской среды Тим Пакайзер. Также и в вопросе рыболовства в Южном Полярном море как минимум Россия, предположительно, не одобрит возможные санкции за нарушения. "Но надежда на положительное неожиданное развитие событий остается", - передает Der Spiegel.