С щенками и котятами против "травмы Трампа"

"После волнений в связи с победой Трампа на выборах в 2016 году многим американским университетам пришлось оказывать студентам и преподавателям психологическую помощь. Сегодня многие люди снова страдают от расстройств сна или учащенного сердцебиения. Им призваны помочь семинары и тренинги", - пишет немецкое издание Die Welt.

"В настоящий момент во многих американских университетах проходят кажущиеся странными семинары и тренинги. Под девизами "Стресс перед выборами - просто позволь чувствам быть" и "Психологическая гибкость независимо от исхода выборов" университеты пытаются эмоционально подготовить своих студентов и слушателей к предстоящим президентским выборам", - повествует журналистка Сандра Уорд.

"После порой драматичных реакций на победу Дональда Трампа четыре года назад на этот раз колледжи хотят быть более подготовленными. "Превосходная идея", - считает Рэйчел Кобб, профессор политологии и административных наук из Университета Саффолка в Бостоне. Такого же утра, как на следующий день после последних выборов, она не хочет пережить во второй раз. (...) "Многие плакали. Студенты, всхлипывая, обнимали друг друга. Другие, наоборот, хотели отмечать победу Трампа. О занятиях никто не думал - не говоря уже о примирительных беседах", - вспоминает она".

"На утро после победы Трампа четыре года назад реакция многих американских студентов оказалась настолько сильной, что администрации многих университетов были вынуждены срочно организовать оказание им психологической помощи. В некоторых колледжах были открыты "центры скорби" с терапевтической помощью", - говорится в статье.

"Стэнфордский университет предлагал индивидуальную и групповую терапию. В Мичиганском университете, Йельском университете и других высших учебных заведениях профессора откладывали проведение экзаменов и по электронной почте желали своим студентам "сил и мужества в эти тяжелые времена". Университет Коннектикута принимал "травму выборов" в качестве причины того, почему студент не посещал занятия или не сдавал вовремя курсовую работу. (...) В студенческом общежитии Пенсильванского университета был открыто "пространство, где можно передохнуть" - для уменьшения стресса там предлагались различные снеки, а также можно было погладить щенков и котят", - отмечает издание.

"Джейсон Рой, изучающий экономику в Нью-Йоркском университете, одобряет проведение семинаров и тренингов для выработки стратегий борьбы со страхами перед выборами. "Словом "стресс" не объяснить мои ощущения перед этими выборами. Я бы назвал их настоящей паникой", - рассказывает 21-летний студент".

"Я не могу думать ни о чем другом и почти не могу сконцентрироваться на учебе. Какие последствия могут ждать моих друзей? Ведь среди них много представителей меньшинств: черных, латиноамериканцев и геев", - говорит Рой".

"Во время телевизионных дебатов кандидатов я почувствовал, как мое сердце внезапно заколотилось. И чем ближе день выборов, тем сильнее это тянущее ощущение в груди. К тому же я все хуже сплю", - отмечает он. Сокурсники Роя испытывают похожее напряжение и нервничают, как и он. "Я могу лишь приветствовать проведение антистресс-семинаров в преддверии этих выборов", - говорит Рой".

"Рой не одинок со своими страхами, - указывает издание. - По данным Американской психологической ассоциации, около 70% всех взрослых граждан США воспринимают предстоящие выборы как значительную психологическую нагрузку. По данным журнала Psychology Today, после вступления президента в должность понятие Trump Anxiety Disorder ("тревожное расстройство Трампа") вошло в речевой обиход терапевтов"

"Число американцев, называющих президента фактором стресса или одной из причин их тревожных состояний, резко увеличилось в последние недели, - пишет Die Welt. - (...) Основательница Вашингтонского психотерапевтического центра Элизабет Ламотте пошутила в одном из телевизионных интервью, что иногда ей кажется, будто на диване во врачебном кабинете также сидит и Трамп".