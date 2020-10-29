Летучие мыши тоже соблюдают дистанцию, когда болеют

"То, что во время пандемии многим из нас все еще дается тяжело, летучие мыши делают добровольно: во время болезни они соблюдают социальную дистанцию, воздерживаясь от контакта с сородичами", - пишет немецкое издание Die Welt.

"На природе летучие мыши-вампиры, являющиеся очень социальными животными, держат дистанцию, если больны или живут с болеющими членами группы, - обнаружили Саймон Риппергер из Университета штата Огайо и его коллеги из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме. - Следует полагать, что таким образом они сдерживают распространение заболеваний".

"В предыдущих исследованиях биологи уже наблюдали, что болеющие летучие мыши, будучи в неволе, больше спят, меньше двигаются, проводят меньше времени в уходе за шерстью и издают меньше социальных звуков", - говорится в статье.

"Для своего нового исследования ученые поймали 31 летучую мышь вида Desmodus rotundus, которые жили в одном дупле в центральноамериканском Белизе. 16 из ним ученые ввели вещество, которое в течение нескольких часов воздействует на иммунную систему животных и симулирует бактериальную инфекцию. Остальные 15 мышей были контрольной группой, и им в качестве плацебо был введен физраствор. Прежде чем отпустить животных на свободу, ученые прикрепили им на спины маленькие датчики приближения".

"Эксперимент с летучими мышами исследователи проводили в течение трех дней. При этом они обращали особое внимание на то, как часто животные контактировали с сородичами, сколько времени проводили друг с другом и как взаимодействовали со своей группой. Анализ данных показал, что "болеющие" летучие мыши в большей степени, чем здоровые, дистанцировались от группы. В первые шесть часов после инъекции "зараженные" животные в среднем имели на четыре социальных контакта меньше и проводили с сородичами на 25 минут меньше, чем летучие мыши из контрольной группы. Примерно 48 часов спустя, после того, как "болеющие" животные выздоравливали, они снова вели себя обычно", - говорится в статье.

"Впрочем, Риппергер и его команда отмечают, что изучили лишь относительно малое количество животных. (...) "Важно учитывать, что изменения в поведении зависят и от возбудителя. Некоторые настоящие болезни могут увеличивать вероятность социального взаимодействия или приводить к тому, что животные будут избегать заболевших особей", - передает Die Welt.