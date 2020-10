29 октября 2020 г. Алан Куллисон и Дэвид Готье-Виллар | The Wall Street Journal За ключевыми частями дискредитирующего досье на Трампа стояла россиянка, работавшая на Кипре "Почти за четыре года, прошедшие с момента публикации, многие из непроверенных утверждений о президенте Трампе, составленные бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, были во многом дискредитированы, в том числе в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Тем не менее, источник некоторых из наиболее важных утверждений в этом досье и то, как они дошли до Стила, оставались загадкой. Расследование газеты The Wall Street Journal дает ответ: данные другу и бывшему однокласснику, который работал на Стила, передала Ольга Галкина, 40-летний российский специалист по связям с общественностью. The Wall Street Journal опиралась на интервью, данные правоохранительных органов, рассекреченные документы и на идентификацию личности Галкиной бывшим высокопоставленным сотрудником сферы национальной безопасности США". "В 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале XBT Holding SA, компании, предоставляющей веб-услуги, наиболее известной благодаря подразделению интернет-хостинга Webzilla. XBT принадлежит российскому интернет-предпринимателю Алексею Губареву, - сообщает газета. - Тем летом она получила запрос от сотрудника Стила помочь найти потенциально компрометирующую информацию о связях тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Галкина дружила с этим сотрудником, Игорем Данченко, со школьных времен в Перми, российском провинциальном городе недалеко от Уральских гор". "Галкина, к примеру, стала источником содержащегося в досье утверждения, что Webzilla сыграла центральную роль во взломе Национального комитета Демократической партии в 2016 году, согласно источникам, знакомым с этим вопросом. (...) По словам этих людей, она также ответственна за упоминание Губарева в досье как эксперта по хакерским взломам, нанятого под принуждением российскими службами безопасности", - сообщает издание. "Аналогичным образом, она стояла за утверждением досье о том, что адвокат Трампа Майкл Коэн и представители российской разведки провели секретную встречу в Праге летом 2016 года, чтобы обсудить, как платить хакерам и скрывать свою деятельность, сообщили эти люди. Коэн, Губарев и другие давно отрицали свою причастность к действиям, описанным в досье. Галкина, когда с ней связалась The Wall Street Journal, подтвердила, что получила письменные вопросы журналиста, но не ответила на них", - отмечается в статье. "Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что во время составления досье у Галкиной был запутанный спор с ее работодателем, компанией-учредителем Webzilla. Выпускница юридического факультета, говорившая на пяти языках и работавшая в России в различных отраслях, согласно онлайн-резюме и человеку, который был ее коллегой, она казалась подходящей для этой работы. Но в августе 2016 года, менее чем через 10 месяцев после ее приезда на Кипр, работодатель Галкиной предпринял шаги, чтобы ее уволить", - сообщается в публикации. "Отношения испортились до такой степени, что ее руководитель в ноябре того же года обратился к властям кипрского города Лимассол и подал заявление в полицию. Согласно заявлению, которое попало в распоряжение газеты, Галкина хронически опаздывала на работу и иногда выглядела пьяной. Менеджер сообщил полиции, что знакомый Галкиной сказал ему, что он столкнется с серьезными проблемами, включая возможную смерть, если не заплатит 10 тыс. евро (11 740 долларов) в качестве компенсации, согласно заявлению, которое было подтверждено кипрским чиновником и другим лицом, присутствовавшим при его регистрации. По словам чиновника, поскольку менеджер не подал официальной жалобы, дело было закрыто. В ноябре 2016 года Галкина была уволена. Спустя несколько недель она указала на Webzilla и на Губарева как на причастных ко взлому, по словам людей, знакомых с этим вопросом". (...) "В докладе Мюллера не содержится никаких доказательств того, что предполагаемая встреча в Праге когда-либо имела место. Предполагаемые участники отрицали, что они имели какое-либо отношение ко взлому или встречались в чешской столице. Губарев, Webzilla и XBT отрицают свою причастность к взлому", - констатирует газета. "Данченко, гражданин России, проводивший исследование для досье Стила, впервые был публично идентифицирован этим летом после того, как администрация Трампа рассекретила документы расследования ФБР, выясняющего происхождение доклада, - говорится в статье. - В течение трех дней бесед с ФБР в начале 2017 года, согласно рассекреченным документам, (...) Данченко рассказал, что он работал на Стила в качестве исследователя. В связи с приближением американских выборов в 2016 году, сообщил Данченко ФБР, Стил запросил у него информацию о связях Трампа с Россией. По словам Данченко, эта задача "выходила за рамки обычного объема работы и была не совсем комфортна" для него. Чтобы найти такую информацию о Трампе, он обратился к своему "кругу общения" в России, согласно рассекреченным протоколам ФБР о встрече. Данченко сообщил ФБР, что школьный друг, которого в сильно отредактированных записях ФБР называют "Источник 3", предоставил ему информацию для Стила "по широкому кругу тем" и стал самым важным источником досье. Бывший высокопоставленный сотрудник сферы национальной безопасности США сообщил The Wall Street Journal, что упомянутым источником является Галкина". (...) "Знакомые Данченко рассказали, что он и Галкина дружили со школы в Перми. В интервью ФБР Данченко сообщил, что знает Галкину с восьмого класса и что она оставалась "близким, личным другом", которой он помогал финансово на протяжении многих лет. Данченко сообщил следователям ФБР, что у Галкиной, которая на протяжении многих лет занимала различные должности в государственном и частном секторе в России, есть "обширная сеть людей", с которыми она может поговорить, в том числе, некоторые из них имеют связи с Кремлем, и она помогала ему собирать информацию в прошлом, согласно рассекреченным записям", - говорится в статье. "Согласно интервью Данченко ФБР и записям ФБР, Стил дал ему "четыре-пять"имен чиновников из окружения Трампа для исследования, которые он передал Галкиной осенью 2016 года. "Почти сразу", согласно рассекреченным записям, она узнала имя адвоката Трампа, Коэна. Первоначальная версия Галкиной о предполагаемых контактах между Коэном и российским правительством была поверхностной, и, согласно рассекреченным записям, она смогла идентифицировать немногих причастных людей", - отмечает газета. "В середине октября Галкина сообщила, что Коэн тем летом встречался с кремлевскими чиновниками в неизвестной европейской стране, где они обсуждали способы минимизировать видимость контактов между помощниками Трампа и Россией, говорится в записях ФБР. В декабре Галкина сообщила Данченко новые подробности о предполагаемой встрече Коэна и указала на причастность ее бывшего босса Губарева ко взломам Национального комитета Демократической партии, говорится в записях. Во время выступления перед Конгрессом в 2019 году Коэн отрицал, что когда-либо был в Праге или что он имел какое-либо отношение к хакерским атакам против демократов в 2016 году", - указывает The Wall Street Journal. "В досье также утверждалось, что ко взлому вместе с Губаревым был причастен еще один человек, Сева Капцугович. Мужчина с таким же именем был осужден за громкое преступление в Перми, родном российском городе Галкиной, где в 2013 году суд приговорил его к более чем 18 годам лишения свободы по обвинению в сексуальных преступлениях. Связаться с ним для комментариев не удалось". (...) Издание напоминает, что досье Стила было опубликовано BuzzFeed News в январе 2017 года. (...) Губарев подал в суд на BuzzFeed в США, где судья прекратил дело, заявив, что досье стало государственными данными, за которые издание не может нести ответственности, даже если они и являются неверными. Губарев подал иск о клевете против Стила в Великобритании. Губарев отказался от комментариев, сославшись на незавершенный судебный процесс. (...) (...) "Рассекреченные записи ФБР указывают на то, что федеральные агенты США не доверяли сети источников Стила", - резюмирует издание. В написании статьи приняла участие Нонна Фоменко Источник: The Wall Street Journal