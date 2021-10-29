Беспилотник из Турции применен на востоке Украины: грозит новая эскалация

"Одно видео вызвало волнения на востоке Украины: Украина впервые использовала турецкий боевой беспилотник на Донбассе - Россия возмущена. Грозит новая эскалация", - пишет немецкое издание.

"Такие снимки с воздуха знакомы нам по войнам за Нагорный Карабах. Прицел сканирует свою цель - гаубицу с тремя артиллеристами, стоящими возле нее. Они внезапно бросаются на землю, вспышка света от взрыва вспыхивает над орудием, поднимается столб дыма, двое мужчин убегают, еще один следует за ними чуть позже", - пишет журналист Штефан Шолль.

"С вечера вторника, с тех пор как украинская армия впервые использовала турецкий боевой беспилотник Bayraktar в войне на Донбассе, видео распространяется в украинских и российских СМИ. По данным военного блогера Романа Доника, батарея вражеских гаубиц ранее обстреляла прифронтовое село Гранитное с расстояния 15 километров, в результате чего два украинских солдата получили ранения, один - смертельные. "Чтобы сохранить жизни солдат и гражданского населения, в ответ был запущен Bayraktar, который обнаружил батарею противника и уничтожил одно орудие", - сообщает Доник".

"По мнению экспертов, боевой беспилотник турецкого производства во время атаки выпустил снаряд с низкой взрывной силой. Возможно, именно поэтому орудийному расчету удалось выжить. Однако, по данным украинского генштаба, приказ о проведении операции отдал лично главнокомандующий, генерал-лейтенант Валерий Залужный. Вообще, обычно решение об использовании боевого дрона принимает оператор на месте, сказал в интервью Frankfurter Rundschau киевский эксперт по безопасности Алексей Мельник. "Но довольно слабый удар снаряда был слышен далеко за границами Украины". Мельник считает, что беспилотник Bayraktar был отправлен в бой таким демонстративным способом, чтобы послать сигнал стороне противника: "Оружие, которое есть в нашем распоряжении, мы будем использовать".

"В Москве приняли это послание. У России особые и хорошие отношения с Турцией, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - заявил он".

"Представитель МИД Германии Андреа Зассе также выразила обеспокоенность тем, что обе стороны используют беспилотники, хотя это разрешено только для ОБСЕ. На самом деле Минское соглашение 2014 года запрещает использование иностранных беспилотных летательных аппаратов в прифронтовой зоне".

"Тем не менее, Россия начала пропагандистскую кампанию, а Telegram-канал WarGonzo сообщил о неудачной атаке самодельного украинского беспилотника на нефтяной резервуар в Донецке. По словам представителя сепаратистов, Украина также пыталась вывести из строя систему управления беспилотным летательным аппаратом ОБСЕ в районе города Золотое. "У России есть боевые дроны лучше, чем "Байрактары". Они просто пока не имели боевого применения", - пишет в блоге прокремлевский политолог Сергей Марков".

"Турция использовала Bayraktar TB2 в Сирии и Ливии, а Азербайджан - в Нагорном Карабахе. Боевой беспилотник с радиусом действия около 150 километров был одним из решающих видов вооружения в войне против технически плохо оснащенной Армении. Беспилотники также оказывали огромное давление на боевой дух, поскольку могли неожиданно убить в любой момент", - говорится в статье.

"Однако, по мнению украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника, использование боевого дрона не принесет военного перелома в "сидячей", вялотекущей войне между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами, - передает FR. - "Появление "Байрактара" имеет в основном психологическое значение", - считает Мельник".