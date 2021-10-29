Дети в детском саду играют в "Игру в кальмара"

"Кошмары, страхи и психологические проблемы - такими могут быть последствия просмотра детьми успешного сериала от Netflix и подражания ему", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В детском саду в Пиннеберге под Гамбургом дети и младшие школьники разыгрывали кровавый сериал от Netflix "Игра в кальмара". В письме родителям представитель детского сада предостерег от просмотра сериала. Он является "жестоким, превозносит насилие и пугает, особенно детей", - цитирует письмо издание Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. В результате могут возникать кошмары, страхи и психологические проблемы. "Поэтому мы настоятельно призываем: не позволяйте своим детям смотреть этот сериал. Даже если вы будете при этом присутствовать", - передает FR.

"Как пишет газета, воспитатели детского сада обратили внимание, что в конце игры дети говорили друг другу: "Я тебя убью". "Вы наносите своим детям психологический ущерб, если позволяете им смотреть такие вещи", - предупреждает в письме представитель учреждения, ответственный за работу с родителями".

"Сериал беспокоит и школы Баварии. По данным местного управления уголовной полиции (LKA), как минимум в трех начальных и средних школах были обнаружены "визитные карточки", используемые в качестве приглашений на "Игру в кальмара". LKA сообщает об "отдельных подозрительных наблюдениях в связи с телесериалом". Однако ни одного случая нанесения телесных повреждений или актов насилия в связи с игрой в школах Баварии не зарегистрировано. "Учителя сообщают, что этому сериалу подражают и в их школах", - сказала Симона Фляйшманн, президент Баварской ассоциации учителей (BLLV), агентству Deutsche Presse-Agentur в Мюнхене".