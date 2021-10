29 октября 2021 г. Саманта Лок | The Guardian Подколы в адрес Meta: смена VR-названия Facebook провоцирует негативную реакцию "Объявление генерального директора Facebook Марка Цукерберга о том, что гигант социальных сетей изменит название своей холдинговой компании на Meta в рамках VR-ребрендинга вызвало тревогу и недоумение", - пишет The Guardian. "В четверг Цукерберг заявил, что Meta будет включать в себя Facebook, а также такие приложения, как Instagram, WhatsApp и VR-бренд Oculus", - говорится в статье. (...) "Ребрендинг был проведен в то время, когда компания сталкивается с серией пиар-кризисов. Ряд недавно просочившихся документов - "Досье Facebook" - раскрыли внутреннюю работу компании, а также содержали обвинения информаторши Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит прибыль выше избавления своей платформы от разжигающих ненависть высказываний и дезинформации", - говорится в статье. "Сатирическая вечерняя программа Daily Show изменила цукерберговское презентационное видео Meta, наложив изображение миллиардера в сфере технологий на кадры беспорядков на Капитолийском холме 6 января и марша белых националистов в Шарлоттсвилле в 2017 году. Оба мероприятия были организованы в Facebook. "Представьте, что вы надеваете очки или гарнитуру и мгновенно оказываетесь в своем домашнем пространстве, откуда открывается невероятно вдохновляющий вид на все, что вы находите самым красивым", - говорит Цукерберг, а на фоне разворачиваются кадры с мятежниками в Капитолии и группой белых супрематистов с бамбуковыми факелами", - пишет издание. "Политики всех партийных линий также присоединились к дебатам о противоречивом ребрендинге. Александрия Окасио-Кортес, прогрессивная конгрессмен от Нью-Йорка, не сдержала своего неодобрения: "Meta как в "мы - рак на теле демократии, metaстазирующий в виде глобальной машины слежки и пропаганды для укрепления авторитарных режимов и разрушения гражданского общества... ради прибыли", - написала она в Twitter. "Сенаторы США Ричард Блюментал и Эд Марки тоже не пожалели слов. Блюментал, бывший генеральный прокурор Коннектикута, предположил, что смена названия является ни чем иным, как попыткой "сбить с толку" и "отвлечь", но, в конечном итоге, "не сотрет годы изощренных методов и пренебрежения к частной жизни, благополучию детей, распространению ненависти и геноциду". Марки отказался признать смену названия. "Facebook хочет, чтобы мы начали называть платформу Meta, но мы будем продолжать называть ее тем, что она есть - угрозой для частной жизни, демократии и детей", - заявил он. "Помимо мотивов для ребрендинга, разногласия вызвало и само название Meta", - добавляет The Guardian. (...) В дело вступил и Twitter, пошутив в официальном аккаунте, что у него есть "важные новости", за чем последовало пояснение, что Twitter по-прежнему остается Twitter ("lol jk still twitter"). (...) Источник: The Guardian