29 октября 2021 г. Никола Дэвис | The Guardian Вакцинация не снижает риск передачи Covid в семье, считают ученые "Как заставляет предположить новое исследование, люди, которые полностью вакцинированы против Covid, но заразились этим вирусом, так же заразны для других членов своей семьи, как и инфицированные невакцинированные люди. Семья является ключевым местом для распространения инфекций Covid, и частые продолжительные ежедневные контакты с инфицированным человеком связаны с повышенным риском заражения вирусом", - сообщает The Guardian. "Тем не менее, оставались вопросы, в том числе об истинной доле домашних контактов, которые привели к заражению от первого заболевшего, о продолжительности их инфекции и о влиянии вакцинации на риск передачи вируса и о вероятности заразиться им. Теперь исследование показало, что, хотя вакцинация против Covid имеет решающее значение для предотвращения тяжелого течения заболевания и смерти, даже полностью вакцинированные люди заражаются вирусом - и распространяют его", - говорится в публикации. "В статье для The Lancet исследователи из ряда институтов, включая Имперский колледж Лондона и Агентство безопасности здравоохранения Великобритании (UK Health Security Agency - HSA), сообщают, что они проанализировали данные 204 домашних контактов 138 человек, инфицированных дельта-вариантом. Из этих контактов, которые были выявлены в течение пяти дней после того, как у члена их семей проявились симптомы и которые проходили тестирование ежедневно в течение 14 дней, 53 заразились, и 31 из них был полностью вакцинирован, а 15 человек были непривиты", - констатирует газета. "Результаты заставляют предположить, что даже те, кто полностью вакцинирован, имеют значительный риск заразиться, при этом анализ показывает, что полностью вакцинированный человек имеет 25-процентный шанс заразиться вирусом от инфицированного члена семьи, в то время как для невакцинированного человека риск заражения составляет 38%, - пишет издание. - (...) Анализ также заставляет предположить, что тот факт, является ли инфицированный человек полностью вакцинированным или невакцинированным, не имеет большого значения или вообще не имеет значения для того, насколько он заразен для членов своей семьи". "Команда ученых добавляет, что пиковый уровень вируса у инфицированных людей был одинаковым, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет, хотя этот уровень падал быстрее у вакцинированных людей, указывая, что они быстрее избавлялись от инфекции. "Это, вероятно, объясняет, почему повторные случаи заражения среди [полностью вакцинированных] так же заразны для тех, с кем они контактируют, как и [невакцинированные] случаи", - указал профессор Аджит Лалвани, заведующий кафедрой инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона и автор исследования. "Команда также более внимательно изучила тех, кто был полностью вакцинирован. "К удивлению, мы обнаружили, что уже через три месяца после получения второй дозы вакцины риск заразиться был выше, чем при более недавней вакцинации, - сказал Лалвани. - Это говорит о том, что защита, сформированная вакциной, ослабевает примерно через три месяца после второго укола (...)". Лалвани подчеркнул важность вакцинации, включая ревакцинацию, отметив, что непривитые люди не могут рассчитывать на такой же иммунитет, как у тех, кто полностью привит". "Если полностью вакцинированные люди заражаются, добавил он, они остаются защищенными от тяжелого течения болезни и смерти и, как правило, будут иметь только легкую инфекцию", - говорится в статье. (...) Источник: The Guardian