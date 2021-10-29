Нам понадобится одобрение Израиля, чтобы открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме, говорит замгоссекретаря США

(...) "Как передает израильский телеканал Кан, в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Брайан Маккеон заявил о понимании того, что Соединенным Штатам потребуется согласие правительства Израиля на открытие консульства для палестинцев в Иерусалиме", - пишет i24NEWS.

"Я так понимаю: нам нужно получить согласие правительства принимающей страны, чтобы открыть любой дипломатический объект", - сказал замгоссекретаря Брайан Маккеон во время дебатов в Сенате.

"Источники в администрации США сообщили телеканалу Кан, что не исключено, что после окончательного утверждения госбюджета в ноябре американское давление по этому вопросу усилится", - говорится в статье.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид ясно дали понять Соединенным Штатам, что настаивание на открытии консульства для палестинцев поставит под угрозу новую коалицию, - отмечает i24NEWS. - (...) В сентябре президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что суверенное и демократическое палестинское государство является "лучшим способом" обеспечить будущее Израиля".

"Мы должны стремиться к будущему с более прочным миром для всех народов Ближнего Востока, - сказал Байден. - Приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля не вызывает сомнений. Наша поддержка независимого еврейского государства является безоговорочной. Но я продолжаю верить, что двух государственное решение является лучшим".