Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
29 октября 2021 г.
29 октября 2021 г.

Корреспондент | i24news

Нам понадобится одобрение Израиля, чтобы открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме, говорит замгоссекретаря США

(...) "Как передает израильский телеканал Кан, в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Брайан Маккеон заявил о понимании того, что Соединенным Штатам потребуется согласие правительства Израиля на открытие консульства для палестинцев в Иерусалиме", - пишет i24NEWS.

"Я так понимаю: нам нужно получить согласие правительства принимающей страны, чтобы открыть любой дипломатический объект", - сказал замгоссекретаря Брайан Маккеон во время дебатов в Сенате.

"Источники в администрации США сообщили телеканалу Кан, что не исключено, что после окончательного утверждения госбюджета в ноябре американское давление по этому вопросу усилится", - говорится в статье.

"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид ясно дали понять Соединенным Штатам, что настаивание на открытии консульства для палестинцев поставит под угрозу новую коалицию, - отмечает i24NEWS. - (...) В сентябре президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что суверенное и демократическое палестинское государство является "лучшим способом" обеспечить будущее Израиля".

"Мы должны стремиться к будущему с более прочным миром для всех народов Ближнего Востока, - сказал Байден. - Приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля не вызывает сомнений. Наша поддержка независимого еврейского государства является безоговорочной. Но я продолжаю верить, что двух государственное решение является лучшим".

Источник: i24news


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Политика конфиденциальности
 Связаться с редакцией
 Все текстовые материалы сайта Inopressa.ru доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International, если не указано иное.
© 1999-2021 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               