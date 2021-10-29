Ключи к пониманию всплеска Covid-19 в России

"Общее число погибших, по различным оценкам, колеблется от 227 тыс. до 400 тыс. человек, что делает Россию самой пострадавшей страной в Европе", - пишет журналист Le Figaro Сирил Хофштейн.

1. Провал вакцинации

"Несмотря на то, что в России есть несколько вакцин отечественного производства, таких как "Спутник V", которая еще не получила одобрения со стороны Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на независимые исследования, подтверждающие ее эффективность, население России по-прежнему недостаточно вакцинировано против вируса Covid-19. (...) Еще большую обеспокоенность вызывает то, что по данным нескольких независимых опросов, более половины россиян совершенно не собираются вакцинироваться. "Собственно мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируются, - признал перед российской прессой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. - И на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть. (...) В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан".

2. Нехватка конкретных действий

"В разгар смертоносной эпидемической волны российское правительство продолжает указывать пальцем на ответственность населения, однако очевидно, что оно само тоже участвовало в этой игре. Власти, конечно, призывали население пройти вакцинацию, но они всегда давали понять, что эпидемия "управляема", и предпочитали максимально сокращать санитарные ограничения, такие как комендантский час или изоляция, чтобы "сохранить экономику", при этом отказываясь внедрять непопулярные меры, такие как ношение маски", - отмечает автор статьи.

"Но перед лицом новых ежедневных рекордов смертей и заражений, пиковое значение которых составило 1064 погибших и 37 141 инфицированных в конце октября, сам Владимир Путин только что объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября (годовщина Октябрьской революции)", - пишет Le Figaro. (...)

3. Атмосфера всеобщего недоверия

"Несмотря на третью волну, принесенную более заразным вариантом Дельта, недоверие и выжидательная позиция многих россиян в отношении вакцинации, полезности барьерных жестов и самой реальности Covid-19 существенно тормозят недавние попытки региональных и национальных властей по сдерживанию роста эпидемии", - отмечается в публикации.

(...) "В стране, привитой против государственной пропаганды, где на протяжении десятилетий выработался своего рода условный рефлекс недоверия к правительству, властям и институтам в целом, таким как медицина и наука, такая задача представляется очень сложной. "Люди боятся, - сказал Le Figaro один житель Москвы. - Они видят, как по телевизору целый день критикуют иностранные вакцины и говорят, что те убивают. Но с другой стороны, мы как бы должны верить в то, что наша вакцина гениальная и эффективная?"