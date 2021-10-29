Михаил Крутихин: "Европейцы не замерзнут"

Президент России Владимир Путин пытается сдержать энергетическую трансформацию Европы, контролируя газ, считает эксперт по энергетике Михаил Крутихин. Журналистка немецкого издания Die Tageszeitung Инна Хартвих побеседовала с экспертом.

Комментируя заявление Владимира Путина об увеличении поставок газа в Европу, Крутихин отметил: "Это наигранный дружеский жест в сторону Европы. И это демонстрация того, что Путин командует "Газпромом". Как и в последние недели, месяцы, годы, он использует "Газпром" в качестве политического инструмента".

"Паника в Европе велика. И ее во многом разжигает сам "Газпром". И Путин, который даже цитирует строки вроде "мерзни, мерзни, волчий хвост" из русских народных сказок и явно хочет показать, что Россия готова ко всему. То, что говорит и делает Газпром, влияет на фьючерсные цены, которые всегда чутко реагируют. (...) Запугивание - это всегда хороший способ заработать деньги. При этом хранилища уже сейчас заполнены в достаточной степени для того, чтобы справиться с обычной зимой. Помимо газа от "Газпрома", некоторые европейские страны имеют свой собственный газ, можно также покупать природный газ в Норвегии, и есть возможность получать сжиженный газ. Европейцы не замерзнут", - сказал собеседник издания.

"Газпром" и российское правительство чуть ли не на каждом шагу заявляют, что они выполняют все обязательства. И это правда, возразить здесь действительно нечего. Но они проводят "итальянскую забастовку", новые контракты практически не заключаются. При этом "Газпром" всегда поставлял примерно на 20% больше газа, чем было оговорено в долгосрочных контрактах. Ведь "Газпром" хорошо продавал газ на спотовом рынке, где газ продается напрямую. Однако внезапно он заявил, что приостанавливает торговлю на спотовом рынке в четвертом квартале этого года и на весь следующий год. И это несмотря на то, что цены в настоящее время очень высоки. Он упускает выгодные сделки. Намеренно. (...) "Газпром" сознательно причиняет себе ущерб. Причина - политическая. Поскольку газ есть, его поставки можно было бы легко увеличить. Но газ должен поставляться через "Северный поток-2". (...) Расчет Кремля таков: если европейцы хотят, чтобы мы уступили, то европейцы должны сначала уступить сами и ускорить сертификацию трубопровода через Балтийское море. Это шантаж. Россия использует "Газпром" в качестве политического инструмента", - считает Крутихин.

"Вспомним, например, зиму 2014/2015 года, когда "Газпром" сократил поставки газа в Европу на 50%, потому что европейцы начали поставлять газ на Украину. Конечно, Кремлю это не понравилось. В этой политической игре "Газпром" потерял четыре с половиной миллиарда евро. Политика всегда дорого обходится "Газпрому", - констатировал собеседник издания.

"Нет сомнений в том, что договоры с Венгрией тоже заключаются в первую очередь для того, чтобы наказать Украину. Если раньше венгры получали газ через Украину, то теперь газ будет транспортироваться с полуострова Ямал на самом севере России на российский юг, затем через Черное море в Турцию, через Болгарию и Сербию в Венгрию. Такой обходной путь обходится "Газпрому" в четыре раза дороже, чем транспортировка газа через Украину. Так что и этот контракт преследует геополитические цели России", - полагает Крутихин.

Говоря о проекте "Северный поток-2", эксперт указал: "Нужно мыслить шире. Речь идет не об одном проекте. "Северный поток-2" - это лишь одно сражение в большой войне, которая называется: "Ребята, подождите! Вы слишком торопитесь со своей "зеленой сделкой". Лишь недавно российское руководство поняло, что отказ Европы от ископаемых видов топлива является вызовом для России и даже опасностью. (...) России нечего предложить на экспорт, кроме нефти и газа. (...) Какие методы будут использовать "Газпром" и Кремль, я не могу сказать, но они приложат все усилия, чтобы показать: Европа не сможет обойтись без российского газа!".