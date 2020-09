29 сентября 2020 г. Дэвид Смит | The Guardian Трампа сотрясают сенсационные новости о его налогах на фоне того, как он готовится к критическим дебатам с Байденом "Дональд Трамп готовится к первым американским президентским дебатам против Джо Байдена во вторник вечером, отставая по результатам опросов общественного мнения, а также будучи сотрясен драматичными разоблачениями газеты The New York Times, детализировавшей его хронические финансовые потери и годы уклонения от уплаты налогов", - передает The Guardian. "По информации The New York Times, Трамп заплатил всего 750 долларов федерального подоходного налога в 2016 году, когда он баллотировался и выиграл выборы. В 2017 году он опять заплатил всего 750 долларов. И он вообще не платил федеральный подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет", - говорится в статье. "Свидетельства того, что Трамп платит гораздо меньше, чем многие из его сторонников-представителей рабочего класса, вероятно, будут использованы в качестве оружия Байденом, его соперником-демократом, когда эти двое мужчин встретятся лицом к лицу на первых дебатах в Кливленде, штат Огайо. "(...) Байден надеется убедить избирателей, которые голосовали за Барака Обаму, но поддержали Трампа в 2016 году, в том, что нынешний президент - мошенник, связь которого с трудящимися иллюзорна. (...) Другие демократы усилили критику Байдена. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер отправил в Twitter эмодзи, призывая последователей поднять руку, "если вы заплатили больше федеральных подоходных налогов, чем президент Трамп". Крис Мерфи, сенатор-демократ от Коннектикута, написал в Twitter: "СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. Вот почему он скрывал свои налоговые декларации. Потому что все это время он не платил налоги. Но вы платили". "Около половины американцев не платят федеральный подоходный налог, но, по данным IRS, Службы внутреннего налогообложения, средний подоходный налог, уплаченный в 2017 году, составил почти 12 200 долларов", - указывает The Guardian. "Сторонники, которые посещают предвыборные митинги Трампа, часто указывают на его деловую хватку и жертвы, на которые, по их словам, он пошел, перейдя в политику, как на причины голосовать за него. Но статья в The New York Times также показывает, что Трамп потерял больше денег, чем заработал, что подрывает имидж успешного предпринимателя, который он культивировал в реалити-шоу The Apprentice ("Ученик"). В качестве своего позывного для Секретной службы он даже выбрал слово mogul - "магнат", - говорится в статье. "В конечном счете, - пишет The New York Times, - Трамп добился большего успеха, играя роль бизнес-магната, чем в реальной жизни". "Более 300 млн долларов займов, за которые он несет личную ответственность, должны быть погашены в течение следующих четырех лет, передает газета. "Если он будет переизбран, его кредиторы могут оказаться в беспрецедентном положении, когда они будут взвешивать, обращать ли взыскание на действующего президента". Личность кредиторов остается неизвестной, что вызывает вопросы о том, кто может оказывать влияние на Трампа и есть ли у него конфликт интересов", - отмечается в статье. "Нынешний президент - первый с 1970-х годов, отказавшийся обнародовать свои налоговые декларации - сначала прибегнул к своему инстинктивному заявлению о "полностью фейковых новостях", когда эта история стала известна. В понедельник он продолжил серией твитов, в которых говорилось: "Fake News Media, так же, как и в период выборов 2016 года, поднимает темы моих налогов и прочей чуши с помощью незаконно полученной информации и только с плохими намерениями. Я заплатил много миллионов долларов налогов, но имел право, как и все остальные, на амортизацию и налоговые льготы ...". "... Кроме того, если вы посмотрите на принадлежащие мне экстраординарные активы, которых нет у Fake News, у меня очень мало заемных средств - у меня очень небольшой долг по сравнению со стоимостью активов". "Эта защита содержала очевидное противоречие: налоговые декларации были объявлены и фейковыми, и полученными незаконным путем", - указывает The Guardian. "Вот несколько удивительных вещей, которые мы узнали о финансах президента США", - пишет обозреватель издания Мартин Белам в другом материале о финансах и налогах Дональда Трампа. "70 000 долларов были заплачены за укладку волос Трампа для телевидения и заявлены как расходы. 95 464 долларов - именно столько в общей сложности 9 фирм Трампа заплатили за укладку волос Иванки Трамп. 210 000 долларов: сумма, списанная как расходы на наемного фотографа в клубе Mar-a-Lago. 26 млн долларов: "Консультационные услуги", записанные как деловые расходы в период с 2010 по 2018 год, по крайней мере, часть из которых, похоже, была направлена компании, совладельцем которой является Иванка Трамп. 434 млн долларов: такую прибыль Трамп указал в ежегодной финансовой отчетности президента за 2018 год. И 47.4 млн долларов убытков - такую сумму он указал в IRS за тот же период. 421 млн долларов - непогашенные ссуды, которые задолжал Трамп, большая часть которых подлежит погашению в течение следующих четырех лет. 73 млн долларов: это доходы , полученные за пределами США, и представляющие собой потенциальный конфликт интересов с внешней политикой США (...)", - констатирует издание. Источник: The Guardian