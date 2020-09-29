В Вильнюсе Макрон выступает с инициативой против кибератак и дезинформации

"Французский президент подписал с Литвой и Латвией декларацию, направленную на защиту демократии, при этом защищая свой стратегический диалог с Москвой", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Вильнюсе Петр Смоляр.

"(...) Эммануэль Макрон вместе со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой и премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариньшем обнародовали совместное заявление о защите европейских демократий от кампаний по дезинформации и по манипулированию выборами. Кто главный виновник, помимо Китая и Турции? Та самая страна, с которой Франция с лета 2019 года старается построить "архитектуру доверия и безопасности", то есть Россия", - отмечает автор статьи.

"В понедельник вечером такой парадокс оказался в центре внимания пресс-конференции Науседы и Макрона в Вильнюсе. Французский лидер неоднократно выражал сочувствие Литве, пострадавшей от советских оков. Но он при этом, не дрогнув, защищал свой подход к Москве, несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального, по поводу которого Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна высказаться в середине октября", - говорится в статье.

"Нельзя делать вид, что Европа является островом, далеко отстоящим от России", - отметил он, будто географическая близость делает значимость его дипломатического начинания неоспоримой. "Вполне возможно построить такой XXI век, где мы научимся беспристрастно отвечать на многие вопросы об отношениях с нашими соседями, - сказал Макрон, - потому что я также верю в то, что другой всегда может улучшить свое поведение". Но не является ли понятие улучшения неустойчивым параметром при столкновении разных держав?" - задумывается журналист.

"Совместная декларация трех государств-членов Евросоюза выражает их желание выйти за рамки обыкновенного кодекса передовой практики перед лицом кибератак и дезинформации. Лидеры считают, что подобные явления становятся "все более разрушительными и частыми" и представляют "угрозу для демократии и социальной сплоченности", и рекомендуют три направления для плана действий, который в настоящее время изучается в Брюсселе и может быть завершен к концу года", - указывает Смоляр.

"Первое направление касается безопасности избирательных процессов. Речь пойдет о создании "пула национальных экспертов", имеющегося в распоряжении каждого государства-члена. Они смогут вмешаться перед голосованием или оставить отзыв о своем опыте. Эммануэлю Макрону знакома реальность такой цифровой угрозы: его предвыборный штаб в рамках движения "Вперед!" во время президентских выборов 2017 года подвергся кибератаке, происхождение которой восходит к России и ее военной разведке (ГРУ)", - напоминает автор публикации.

"Второе направление состоит в укреплении способности Европы противостоять дезинформации, которая "может снизить явку" на выборах, - пишет Le Figaro. "ЕС должен создать нормативную базу, обеспечивающую общие стандарты и обязательства для онлайн-платформ", - подчеркивается в заявлении.

"(...) Столь похвальные намерения рискуют столкнуться с культом промышленной секретности технологических гигантов, таких как Facebook. Основатель компании Марк Цукерберг после многих лет пренебрежения иностранным вмешательством, особенно в ходе американских выборов четырехлетней давности, все же признал необходимость государственного регулирования", - комментирует спецкор.

"Последнее направление - это финансирование европейских партий. В декларации говорится, что цель будет заключаться в устранении "лазеек" в положениях о косвенном финансировании, через партии или частные пожертвования. Подписанты выражают желание, чтобы данная мера вступила в силу до европейских выборов 2024 года", - говорится в статье.

"(...) В какой-то мере здесь очерчивается модель будущего, в котором борьба с дезинформацией представляется как новая линия фронта. Власти Германии хорошо это осознали в январе 2016 года. Тогда в российских СМИ была развернута ложная пропагандистская кампания вокруг предполагаемого изнасилования мигрантами 13-летней девочки русского происхождения Лизы. Сегодня одна из рабочих групп франко-российского диалога посвящена кибербезопасности", - резюмирует Петр Смоляр.