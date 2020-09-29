В Гонконге с нехваткой мест на кладбищах борются с помощью алмазов

"Нехватка погребального пространства и его непомерная цена подталкивают жителей Гонконга к альтернативным решениям", - пишет журналистка Саломе Груар в издании Slate.fr.

"(...) Недостаток свободного пространства в Гонконге ощущается не только в жизни. В Гонконге больше нет места, чтобы хоронить ежегодно 50 тыс. умерших или для того, чтобы хранить их прах: к 2023 году сложно будет найти место почти для 400 тыс. урн с прахом умерших", - говорится в статье.

"(...) Цены на частные могилы, подчиняющиеся тем же законам, что и недвижимость, сейчас составляют около 25 тыс. евро. Их общественные эквиваленты кажутся более дешевыми, но эмоциональная цена, которую придется заплатить, представляется намного выше: закон Гонконга требует вскрывать могилы каждые шесть лет для эксгумации тел и их кремации. А когда кремация является первым вариантом для некоторых семей, то в колумбарии в среднем требуется четыре года, пока место станет доступным", - отмечает автор статьи.

"Так появилась последняя мода - превращать прах умерших родственников в алмазы. Идея принадлежит Ринальдо Вилли, который в 2004 году основал швейцарскую компанию Algordanza. Эта техника привлекла Гонконг в 2008 году, когда в регионе открылся первый офис компании", - пишет Slate.fr.

"Идея интригующая. Может, немного смущающая. Чтобы сделать мемориальный алмаз, необходимо пятьсот граммов свежего или старого пепла и шесть месяцев ожидания, а цвет камня зависит от количества бора, содержащегося в золе. Хотя некоторые усматривают в этом опошление или даже индустриализацию смерти, у компании совсем иные взгляды не сей счет : "Мемориальный алмаз эстетичен, практичен и позволяет семьям быстрее пережить утрату, - объясняет Винни Хао, менеджер штаб-квартиры в Гонконге. - Создается ощущение близости. Это дает семьям силы быстро возобновить свою жизнь, поскольку алмаз всегда с ними".

"(...) В 2012 году CNN взял интервью у гонконгской женщины, которая только что потеряла ребенка, умершего от рака. Она объяснила, как камень успокаивает ее боль: "Я чувствую себя безмятежно. Я чувствую, что [мой ребенок] рядом со мной. [...] Я помню его улыбающееся лицо и его мягкий характер, - призналась она. - Он всегда утешал меня, говорил: "Мама, я знаю, что происходит. Я не боюсь смерти, [...] не беспокойся обо мне". Есть основания оценивать сентиментальные достоинства алмаза, но и практическая сторона также присутствует. Скотт Фонг, директор офиса Algordanza в Гонконге, превратил прах своего отца-любителя путешествий в алмаз. Таким образом, он смог исполнить волю покойного, беря драгоценный камень с собой в те страны, которые тот мечтал посетить при жизни", - говорится в публикации.

"И, конечно же, алмазы решают проблему перегруженности гонконгского пространства (...) ", - отмечается в статье.

(...) Однако, по мнению Тина Го, профессора теологии Гонконгского университета, популяризация мемориального алмаза затрудняется из-за барьеров культурного характера: "Изготовление алмаза из праха близких в Гонконге является запретным. В отличие от Европы, где кладбища расположены близко к местам жизни, здесь живые и мертвые должны находиться как можно дальше друг от друга".

"(...) Вторая трудность связана с самим алмазом. Кремирование тела с целью превратить его в драгоценный камень может помешать духу умершего продолжить свой путь. Более того: это помешает умершему покоиться рядом со своей семьей, объясняет профессор: "Алмаз представляет собой одиночный дух. Но при традиционных погребениях нормальным считается быть в окружении своего клана, своей семьи. Здесь это очень важно".

"Не все жители города-государства непременно следуют этим традициям. Там утвердилась древняя смесь конфуцианства, даосизма и буддизма и с определенных пор христианство и ислам. Эти религиозные верования пронизывают культурную самобытность Гонконга, который стремится ее сохранить: "В отличие от материкового Китая, который после культурной революции стал светским, Гонконг сохранил все традиции своих предков, - заключает Го. - Уважение и продолжение вековых похоронных ритуалов также является данью уважения к своей идентичности".