И снова Эрдоган

"Боевые действия между Азербайджаном и Арменией ужесточаются - Турция отчетливо, как никогда раньше, вступается за "братское государство". Каковы намерения президента Эрдогана?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

"Они воевали в Сирии против правителя Башара Асада и курдов, они также участвовали в гражданской войне в Ливии в интересах Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции: подразделение "Хамза" и турецкое командование тесно связаны. Судя по слухам, Турция направила сирийских наемников и в соседний Азербайджан", - передает журналистка Анна-Софи Шнайдер.

"Анкара намерена отправить на Кавказ тысячи боевиков, сообщалось в последние недели в интернет-СМИ, близких к сирийской оппозиции. Подтвердить эти сообщения невозможно. Азербайджан опровергает обвинения и обвиняет враждебную Армению в том, что она стоит за "лживой кампанией".

"Турция уже много лет поддерживает тесные отношения с Азербайджаном под девизом "Два государства, одна нация". Обе страны близки друг другу в культурном плане, но их также связывает военный союз. Однако в прошлом Анкара еще никогда так явственно, как в последние недели, не вступалась за "братское государство", - отмечает издание.

"Новую роль Турции можно было наблюдать уже в июле", - сказал в разговоре с Der Spiegel Штефан Майстер, эксперт по Кавказу из Фонда Генриха Бёлля. Турция, по его словам, впервые абсолютно открыто встала на сторону Азербайджана. Эта явная поддержка достигла нового масштаба".

"Летом Турция проводила в Азербайджане военные учения, - поясняет издание. - (...) Учения были восприняты как предупреждение в адрес Армении. Нельзя исключать, что часть военной техники и войск все еще находятся в стране".

"В последние годы под руководством президента Эрдогана турецкая внешняя политика становилась все более агрессивной, - указывает автор статьи. - Это можно наблюдать в Сирии, Ливии или в споре за газовые месторождения в восточной части Средиземного моря. Теперь Анкара все больше вмешивается и в ситуацию на Кавказе".

"(...) По словам Майстера, в прошлом Анкара вела себя в регионе скорее сдержанно, но теперь она действует активнее. Эксперт предполагает, что за сменой стратегии скрываются несколько причин".

"Во внутренней политике президент Эрдоган испытывает все больше давления. Турецкая экономика уже несколько месяцев переживает кризис. Согласно общенациональным опросам, Эрдогана больше не поддерживает большинство, необходимое ему для того, чтобы в 2023 году снова избраться президентом. Благодаря поддержке Азербайджана, он может отличиться перед консервативными избирателями, считает Майстер. "К тому же тема Армении в Турции крайне эмоциональна", - отмечает эксперт".

"За Арменией в качестве государства-протектора стоит Россия. По словам Майстера, в этом может заключаться еще одна причина участия Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Турция не только пытается позиционировать себя как региональную державу, но и, возможно, хочет тем самым направить сигнал в адрес России, которая также старается занять господствующее положение в регионе".

"Уже в конфликтах в Сирии и Ливии Анкара и Москва преследуют противоположные интересы, - отмечает издание. - На Кавказе они теперь снова стоят по разные стороны. Майстер опасается, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострится".

"Решение он видит лишь в том, чтобы Россия оказала давление на Турцию с тем, чтобы она отказалась от вмешательства. Но пока Москва ведет себя сдержанно", - резюмирует Der Spiegel.