США, возможно, движутся к засухе, которая будет длиться десятилетиями

"С середины августа на западном побережье США свирепствуют многочисленные лесные пожары. В одной только Калифорнии около 19 тыс. пожарных тушили более двух десятков крупных пожаров. С тех пор огонь разрушил более 5,8 тыс. зданий. Однако полностью иссушенные территории, возможно, являются лишь предвестником того, что может грозить Северной Америке в будущем: согласно новому исследованию, изменение климата в США может привести к засухе, которая будет длиться десятилетиями", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Во всяком случае глобальное потепление сильно увеличило риск возникновения таких экстремальных погодных явлений, заявили в научном журнале Science Advances ученые из Университета Макгилла и Университета штата Айдахо в Бойсе. "В связи с прогрессирующим изменением климата экстремальные погодные явления, такие, как периоды аномальной жары и засухи, чаще происходят одновременно, пишут ученые. В своем исследовании они сфокусировались на изучении одновременного наступления засухи и жары в последние 122 года. "Эпизоды экстремальной засухи и жары - это предпосылки для крупных лесных пожаров, - пояснил Моджтаба Садегх из Университета штата Айдахо в Бойсе. - Экстремальные погодные явления усиливаются и распространяются в беспрецедентном пространственном масштабе, создавая условия для сегодняшних лесных пожаров вдоль всего западного побережья США".

"Даже короткие периоды засухи, длящиеся менее десятилетия, как, например, засуха в США в 1930-е годы, получившая название "пыльная чаша", могут повлечь за сбой катастрофические последствия, если будут происходить одновременно с жарой и разрушением окружающей среды", - указывает издание.

"Сильной засухе, как правило, предшествует продолжительный антициклон, который создает безоблачную погоду, способствующую притоку горячего воздуха. Сухая почва увеличивает влияние тепла от поступающих солнечных лучей, которое в свою очередь влияет на температуру окружающей среды, что в результате приводит к усилению периодов экстремальной жары".

"В качестве примера ученые приводят жару в России в 2010 году. Там взаимодействие засухи и жары увеличило вероятность наступления мощного периода аномальной жары в 13 раз", - передает Der Standard.