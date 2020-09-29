Дерево в роли детектива

"Разлагающиеся тела меняют рост растений. Ученые хотят использовать это для того, чтобы на основе анализа листьев находить мертвых людей", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Эта проблема масштабнее, чем зачастую предполагается, - отмечает издание. - (...) Только в США ежегодно пропадают без вести около 100 тыс. человек. Поэтому уже давно ведется работа над технологиями, которые улучшат поиск пропавших без вести людей".

В рамках исследовательского проекта в США ученые хотят выяснить, могут ли изменения в окраске листьев растений, растущих вблизи разлагающихся трупов, помочь в поиске мертвых людей. "Исследователи из команды эксперта по судебно-медицинской ботанике Нила Стюарта из Университета Теннесси предполагают, что дополнительное поступление в почву питательных веществ от разлагающегося человеческого трупа приводит к минимальным, но видимым благодаря характерному отражению в спектральной зоне изменениям в окраске листвы вплоть до верхушек деревьев, а также к изменению растительного покрова", - говорится в статье.

"Анализ аэроснимков может помочь найти людей, ставших жертвами преступления в труднодоступных районах, например, в крупных лесах. Новый метод может также применяться в поиске погибших путешественников, надеются ученые".

"На так называемой "ферме трупов" при Университете Теннесси исследователи уже начали проводить эксперименты над человеческими телами. В этом учреждении, официально известном как "Научно-исследовательский центр антропологии", ученые и криминологи уже много лет изучают процесс разложения человеческого тела в разных условиях".

"Различные виды растений реагируют по-разному, - говорит Стюарт. - Но наиболее очевидной реакцией на сильное увеличение азота будет более яркий зеленый цвет листвы, так как содержание азота в листьях связано с повышенной выработкой в растениях хлорофилла".

"Ученые подсчитали, что в теле среднестатистического взрослого содержится 2,6 кг азота, большая часть которого при разложении превращается в аммоний. Поэтому примерно 3 квадратных метра почвы вокруг трупа получат количество азота, соответствующее, например, удобрению кустарников и деревьев в парках, превышающему норму в 50 раз, пишут ученые в научном журнале Trends in Plant Science. Достаточно ли этого для изменения цвета листьев деревьев вплоть до их верхушек, например, в Скалистых горах или в Амазонии, еще предстоит выяснить", - пишет издание.

"В то время как жертвы убийств или погибшие путешественники достаточно редко оказываются в больших лесах, там умирает много диких животных. Это ставит ученых еще перед одной задачей, ведь мертвый олень или кабан, вероятно, выделяют похожее или большее количество азота в сравнении с человеческим трупом. Поэтому ученые также ищут специфические признаки разложения и характерные продукты обмены веществ, которые приводят к определенным реакциям в растениях".

"Исследования уже показали, что скорость разложения различных видов животных отличается, пишут ученые. Например, человеческие тела разлагаются медленнее, чем трупы животных, и более склонны к мумификации. К тому же тело человека обладает отличной от тела животного микрофлорой. "Поэтому представляется возможным, что разложение человеческого тела может приводить к уникальным спектральным сигнатурам у растений, которые поддаются измерению".

Свой след оставляет в организме человека и цивилизация. "Медикаменты, никотин и определенные, характерные для жизни в городской среде тяжелые металлы - все они формируют химический состав человеческого организма, который отличается от животных, говорит Стюарт. "Заядлый курильщик обладает химическим профилем, который может вызвать в растениях специфическую реакцию", - отмечает исследователь".

"Исследователи признают, что до конкретного использования их наработок, вероятно, пройдут еще годы. Как только станет ясно, как именно продукты обмена веществ в человеческих трупах проявляют себя в растениях, можно будет разработать датчики для сканирования растений на предмет наличия специфичных спектральных сигнатур. Лишь тогда будет возможно исследовать большие территории с помощью дронов и на основе сканов предоставлять поисковым командам информацию о подозрительных местах", - передает Süddeutsche Zeitung.